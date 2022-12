Только три сборные не из Европы и Южной Америки выходили в полуфиналы ЧМ

Сборная Марокко, обыграв Португалию в матче четвертьфинала ЧМ-2022, стала первой африканской командой, которой удалось добраться до полуфинала чемпионатов мира.

И лишь третьей сборной не из Европы и Южной Америки, которая сыграет в 1/2 финала чемпионата мира.

Ранее не европейской и не южноамериканской сборной, достигшими полуфинала ЧМ, были команды США на первом в истории ЧМ-1930 и команда Южной Кореи на ЧМ-2002.

Only three teams outside of Europe and South America have qualified for the semi-final of the World Cup:



◉ United States (1930) 🇺🇸

◉ South Korea (2002) 🇰🇷

◉ Morocco (2022) 🇲🇦



Morocco march on. 😤#FIFAWorldCup pic.twitter.com/OlTABa5XV6