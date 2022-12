Первый после Пеле. Гави установил уникальное достижение на ЧМ

Полузащитник «Барселоны» Гави вошел в стартовый состав сборной Испании на матч 1/8 финала ЧМ-2022 против Марокко. Благодаря этому он установил историческое достижение.

В возрасте 18 лет 123 дней Гави стал самым молодым игроком, который появлялся в основе своей команды на матч плей-офф чемпионатов мира, с 1958 года. Тогда легендарный бразилец Пеле вышел в основе на финал против Швеции в возрасте 17 лет и 249 дней. В том матче Пеле оформил дубль.

