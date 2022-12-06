Чемпионат мира06 декабря 2022, 16:00 | Обновлено 06 декабря 2022, 16:03
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Марокко – Испания. Мората снова остался в запасе
Стали известны составы команд на матч
06 декабря 2022, 16:00 | Обновлено 06 декабря 2022, 16:03
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Сегодня, 6 декабря, сборная Марокко в матче 1/8 финала ЧМ-2022 сыграет с Испанией. Начало матча – в 17:00 по Киеву. Матч пройдет в Дохе на стадионе «Эдьюкейшн Сити». Арбитр матча – аргентинец Фернандо Рапаллини.
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Стали известны стартовые составы команд на матч:
Марокко: Буну – Хакими, Саис, Агерд, Мазрауи – Унахи, Амрабат, Амалла – Зиеш, Эн-Несири, Буфаль.
Испания: Симон – Льоренте, Родри, Лапорт, Альба – Гави, Бускетс, Педри – Ф. Торрес, Асенсио, Ольмо.
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