Во вторник, 6 декабря сборная Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 сыграет с Марокко. Начало матча – в 17:00 по Киеву. Матч пройдет в Аль-Райяне на стадионе «Эдьюкейшн Сити», главный арбитр – аргентинец Фернандо Рапаллини.

Марокко

Сборную Марокко по праву можно называть одной из главных сенсаций группового этапа нынешнего чемпионата мира. Команда Валида Региги набрала 7 очков и заняла первое место в группе с двумя медалистами предыдущего ЧМ – финалистом Хорватией и бронзовым призером, Бельгией. При чем если с хорватами в очном матче разошлись нулевой ничьей, то Бельгию обыграли со счетом 2:0. Марокко вышло в плей-офф чемпионата мира лишь во второй раз в своей истории, повторив достижение образца 1986 года.

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7 очков, первое место в далеко не самой простой группе – это все, безусловно, очень круто. Но такой результат не должен вводить в заблуждение. Выступление сборной Марокко на групповом этапе ЧМ-2022 – классический пример того, что называется «оверперфоманс». По показателю xG марокканцы не выиграли ни одного матча в своей группе и заняли последнее место в своем квартете по суммарному xG за три матча. Подопечные Региги показали невероятную реализацию голевых моментов, что говорит либо о невероятном уровне мастерства игроков атаки, либо о банальном везении. И почему-то второй вариант выглядит ближе к истине. А везение имеет свойство когда-то заканчиваться.

Испания

Сборная Испании на групповом этапе ЧМ-2022 оставила весьма неоднозначное впечатление. В первом туре команда Луиса Энрике разгромила Коста-Рику со счетом 7:0, после чего многие записали ее в число топ-фаворитов мундиаля в Катаре. После этого была ничья при солидной игре с Германией и поражение 1:2 от Японии в третьем туре. Многие обвиняют «Фурию роху» в том, что в матче с японцами они целенаправленно «сливали» Бундестим из чемпионата и выбирали себе более легкую сетку для плей-офф.

Верить в конспирологию или нет – личное дело каждого. Но факт есть факт: из трех матчей Испании в Катаре каждый следующий был хуже предыдущего – и по содержанию игры, и по результату. На Евро-2020 команда Луиса Энрике бледно начала, но прибавляла по ходу турнира, в этот раз, вполне возможно, все будет наоборот. Хотя не исключено и то, что со стадии плей-офф испанцы снова заиграют на максимуме своего потенциала. Тем более, что «Фурия роха» - одна из очень немногих команд на нынешнем мундиале, которой повезло пройти групповой этап без каких-либо серьезных кадровых потерь.

История встреч

Сборные Марокко и Испании ранее встречались между собой трижды в истории. В предыдущий раз это случилось на ЧМ-2018, где команды сыграли вничью 2:2 на групповом этапе. До этого два матча в далеком ноябре 1961 года в отборе на ЧМ-1962 завершились победами Испании – 1:0 и 3:2.

Прогноз на противостояние

Сборная Марокко на групповом этапе и так прыгнула выше головы. Рискнем предположить, что на стадии 1/8 финала путь африканской команды на ЧМ-2022 в Катаре будет завершен. Такого же мнения придерживаются и букмекеры, которые считают Испанию явным фаворитом матча. Наша ставка – победа Испании в основное время, коэффициент 1,6.

6 декабря, вторник