Чемпионат мира
Чемпионат мира06 декабря 2022, 17:00 | Обновлено 06 декабря 2022, 19:49
1633
2
Марокко – Испания – 0:0 (пен. 3:0). Фиаско Фурии Роха. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 1/8 финала ЧМ-2022 по футболу
06 декабря 2022, 17:00 | Обновлено 06 декабря 2022, 19:49
1633
2
Во вторник, 6 декабря, проходит матч 1/8 финала чемпионата мира 2022, в котором сойдутся сборные Марокко и Испании.
- Следите за ЧМ-2022 в режиме Live в нашем Telegram-канале Sport.ua
Встреча проходит в Аль-Райяне, на поле стадиона «Эдьюкейшн Сити», начало – в 17:00.
Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию матча.
Чемпионат мира по футболу. 1/8 финала
Марокко – Испания – 0:0 (серия пен. 3:0)
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 05 декабря 2022, 17:24 0
Португальский специалист – о поведении подопечного
Футбол | 06 декабря 2022, 12:33 9
Блогер Sport.ua – об оптимальном количестве команд в финальной стадии и формуле турнира
Футбол | 06.12.2022, 13:40
Футбол | 05.12.2022, 17:59
Бокс | 05.12.2022, 20:29
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Марокко – Испания. Видео голов и обзор мата -?????
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
05.12.2022, 19:44 30
04.12.2022, 16:06
05.12.2022, 19:11 1
04.12.2022, 19:51 17
04.12.2022, 20:01 3
04.12.2022, 16:45 6
04.12.2022, 19:00 25
05.12.2022, 23:00 1