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Марокко
06.12.2022, FT 0 : 0
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Чемпионат мира
06 декабря 2022, 17:00 | Обновлено 06 декабря 2022, 19:49
1633
2

Марокко – Испания – 0:0 (пен. 3:0). Фиаско Фурии Роха. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала ЧМ-2022 по футболу

06 декабря 2022, 17:00 | Обновлено 06 декабря 2022, 19:49
1633
2
Марокко – Испания – 0:0 (пен. 3:0). Фиаско Фурии Роха. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 6 декабря, проходит матч 1/8 финала чемпионата мира 2022, в котором сойдутся сборные Марокко и Испании.

Встреча проходит в Аль-Райяне, на поле стадиона «Эдьюкейшн Сити», начало – в 17:00.

Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию матча.

Чемпионат мира по футболу. 1/8 финала

Марокко – Испания – 0:0 (серия пен. 3:0)

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Источник Sport.ua
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Злий Глобинець
Марокко – Испания. Видео голов и обзор мата  -?????
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