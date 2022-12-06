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06 декабря 2022, 19:50 | Обновлено 06 декабря 2022, 21:11
9440
34

Нефартовые. Испания покидает ЧМ-2022, проиграв по пенальти Марокко

Команда Луиса Энрике не подтвердила статус фаворита матча 1/8 финала

06 декабря 2022, 19:50 | Обновлено 06 декабря 2022, 21:11
9440
34
Нефартовые. Испания покидает ЧМ-2022, проиграв по пенальти Марокко
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Испании вышла на поединок в статусе его фаворита. Для подопечных Луиса Энрике это было ответственно, это их обязывало. Обязывало, в первую очередь, доминировать и вести игру. В принципе, они и повели по своему сценарию поединок, едва прозвучал в нем стартовый свисток. Но очень быстро стало понятно, что игроки команды Марокко исключительно плясать под дудку европейцев не будут. У них был свой план на игру. Состоял он в том, чтобы остро и быстро контратаковать в ответ на тотальное, по сути, давление со стороны соперников.

И африканская команда в реализации своих задумок очень преуспела. По крайней мере, до перерыва так точно. Зиеш, Буфаль и компания раз за разом рвались вперед, чтобы создать там угрозы владениям Симона. Испанскому голкиперу скучать не приходилось. На 33-й минуте его здорово побеспокоил Мазрауи, а за три минуты до конца времени первого тайма опасно головой пробивал Агерд – выше.

А вот у противоположных ворот мяч хоть и гостил чаще, но с моментами там было сложнее. По большому счету, их у испанской команды до перерыва не было. Имели место лишь попытки создать их. Речь, скажем, об ударе в исполнении Асенсио на 27-й минуте. Потенциально в моменте угроза была хороша, но по факту все прошло буднично.

Во втором тайме в игре ничего не изменилось: европейцы по-прежнему атаковали большими силами, африканцы отвечали действиями в обороне и пытались контратаковать. Игра смотрелась, ведь в ней было в избытке страсти и локальных сражений за перевес. Но такой ход встречи разочаровывал как поклонников «фурии рохи», так и тренерский штаб испанцев во главе с Луисом Энрике. Неспроста он в середине тайма бросил в игру Морату и Карлоса Солера, а также Уильямса. Ставка была исключительно на усиление давления. Но…

Да, ход с новыми исполнителями себя оправдал – Испания сохранила за собой доминирование, но без результативного завершения как и до этого. Могло ли быть по-иному, когда на острие атак команды расположился Мората с его неимоверным нефартом и невезением. Оно и передалось от нападающего всей команде.

Ничего толкового не приключилось в поединке и в двух экстра-таймах. Впрочем, перед самый финал дополнительного времени обязан был убойно выстрелить Сарабия, который незадолго до этого вышел на замену, но он из хорошего положения пробил мимо.

В итоге, все решили послематчевые 11-метровые удары. В них футболисты сборной Испании шокировали сильнее, чем в игре. Не забили свои пенальти Сарабия, Карлос Солер и Бускетс. Марокканцы трижды с точки были точны. И конечно же, стоит отметить два сейва в исполнении Буну. Без них испанцы не показали бы всю свою нефартовость. Марокко в четвертьфинале!

Чемпионат мира-2022. 1/8 финала

Марокко – Испания – 0:0, пен. 3-0

Серия пенальти: 1:0 – Сабири, 1:0 – Сарабия (стойка), 2:0 – Зиеш, 2:0 – Карлос Солер (вратарь), 2:0 – Банун (вратарь), 2:0 – Бускетс (вратарь), 3:0 – Хакими.

Саисс, 90 – Лапорт, 77

Марокко: Буну – Хакими, Саисс, Агерд (Эль-Ямик, 84), Мазрауи (Аттиат-Аллаль, 82) – Унахи (Банун, 120), Амрабат, Амалла (Шеддира, 82) – Зиеш, Эн-Несири (Сабири, 82), Буфаль (Эз Абде, 66).

Испания: Симон – Льоренте, Родри, Лапорт, Альба (Бальде, 98) – Гави (Карлос Солер, 63), Бускетс, Педри – Ф.Торрес (Уильямс, 75; Сарабия, 118), Асенсио (Мората, 63), Ольмо (Фати, 98).

Стадион: «Эдьюкейшн Сити» (Доха)

Арбитр: Фернандо Рапаллини (Аргентина)

МАРОККО – ИСПАНИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник Sport.ua
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Комментарии 34
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VadimACMilan
Карма она такая, думали что с Марокко легкая прогулка будет
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+18
Stanislav Matusevych
Неймовірно задоволений підсумком. За злив матчів заради вибору суперника у плей-оф Іспанія мала бути покарана, що й сталося. А ще мене давно смішили розповіді про неймовірно талановитих Педрі та Гаві з клаусулою в мільярд. Абсолютно звичайні, але дико розпіарені гравці. Туди їм і дорога.
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+16
Октавий Фландрийский
После того, как Испания сдала игру расеянам на ЧМ в 2018, они для меня исчезли с поля зрения. Но после того, как они сплавили немцев от выхода в плей-офф, выбрали, как им казалось, никакую команду Марокко, я почему-то был уверен, что они пролетят в этой игре, карма это такая справедливая женщина.... Вот и получили - ненависть всего немецкого народа и унизительное поражение от африканцев...
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+14
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Aliv
Марокко - красавы! Удачи им в 1/4 финала!
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+12
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K_Sarioglo@i.ua
Так і треба Іспанії. Бо нема чого було настільки відверто японцям гру "зливати" (або принаймні явно демонструвати що не так їм те 1 місце і треба).
А голкіпер Марокко молодець - повторив рекорд СаШо! Команда на Батьківщині однозначно героями будуть.
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+12
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an52
Іспанія чесно виборола премію Дарвіна. Злити матч японцям спеціально щоби потрапити на мароканців - це був просто геніальний задум. Так і грали сьогодні так, ніби зовсім не проти серії пенальті. Цікаво тільки яким чином вони сподівалися її виграти без голів? 
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+10
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KIEWADIM
Вратарь Морокко повторил рекорд Сашо
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+9
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Петр Яновский
Это не проиграв, это  называется проср...в со свистом  Позорище. Недотикисракелю Энрике привет 
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+9
Viktor Kovtun
Я думаю Энрике ошибся что Рамоса не взял, слишком молодая команда была, не хватало вожака на поле, Марокко респект
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+8
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nick07
Хитрозроблені їдуть додому.
Тепер на черзі ще одні що злили останній матч
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+7
bzzzzz
типичные испанцы в своем репертуаре. провозить мяч целый матч и проиграть потом по серии пенальти. ничего нового.
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+6
Умник
Так кто мне говорил ше Марокко слабая команда, выходи подлый трус
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+6
DK1961
Испанцев настигла заслуженная карма. Не надо было сливать немцев в матче с японцами. Бог не фраер, он подлость всегда увидит
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+4
ash
Буну знає іспанців як облуплених! На що вони сподівалися
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+4
Макс Максов
Карма працює! Марокко браво, крутий матч видали! Могли і в основний час вирішувати... Ну плюс ще одна команда, в мою глор колекцію на цей ЧС)
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+3
an52
Заголовок "нефартові" відображає ставлення багатьох коментаторів та й саміх гравців до частих невдач збірної України - не фарт. Ми б виграли в Уельсу, але не фарт! Що значить нефартовий? Якщо гравець замість площини воріт влучає у стійку, то де тут фарт чи не фарт? Він просто не влучив в ціль. А фарт це зі сфери лотереї спорлото
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+2
introvert
Перед матчем згадав, як Іспанія в 2006 р. в першому матчі ЧС розгромила Україну, отримала величезну купу авансів - і чим це все закінчилося... як натомість в 2010 р. фурія роха в першому матчі продула швейцарцям - і стала чемпіоном... згадав недавні 7-0 з костаріканцями й футбольну пресу, яка відразу ж почала цих хлоп`ят коронувати - і усе зрозумів заздалегідь)
Дякую вам, кабальєрос, що не підвели мої очікування! Адіос, мучачос! 
Та й то сказати: Іспанія була нестримною в 2008 - 2012р. , коли Барселона Пепа Гвардіоли й Ліонеля Мессі була кращою командою планети і осьовим клубом збірної. Де зараз Барса, Мессі і Гвардіола? Отож-бо й воно))
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+2
Олег Мандрівник
Хренасссе в кубе
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+2
Анатолий Басов
Карма настигла тогда, когда ее не ждали. А зря, она тут как тут. Представляю как немцы радуются..
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0
DK1961
Да, единственное, что жаль - рекорд СаШо повторили
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0
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