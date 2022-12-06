Сборная Испании вышла на поединок в статусе его фаворита. Для подопечных Луиса Энрике это было ответственно, это их обязывало. Обязывало, в первую очередь, доминировать и вести игру. В принципе, они и повели по своему сценарию поединок, едва прозвучал в нем стартовый свисток. Но очень быстро стало понятно, что игроки команды Марокко исключительно плясать под дудку европейцев не будут. У них был свой план на игру. Состоял он в том, чтобы остро и быстро контратаковать в ответ на тотальное, по сути, давление со стороны соперников.

И африканская команда в реализации своих задумок очень преуспела. По крайней мере, до перерыва так точно. Зиеш, Буфаль и компания раз за разом рвались вперед, чтобы создать там угрозы владениям Симона. Испанскому голкиперу скучать не приходилось. На 33-й минуте его здорово побеспокоил Мазрауи, а за три минуты до конца времени первого тайма опасно головой пробивал Агерд – выше.

А вот у противоположных ворот мяч хоть и гостил чаще, но с моментами там было сложнее. По большому счету, их у испанской команды до перерыва не было. Имели место лишь попытки создать их. Речь, скажем, об ударе в исполнении Асенсио на 27-й минуте. Потенциально в моменте угроза была хороша, но по факту все прошло буднично.

Во втором тайме в игре ничего не изменилось: европейцы по-прежнему атаковали большими силами, африканцы отвечали действиями в обороне и пытались контратаковать. Игра смотрелась, ведь в ней было в избытке страсти и локальных сражений за перевес. Но такой ход встречи разочаровывал как поклонников «фурии рохи», так и тренерский штаб испанцев во главе с Луисом Энрике. Неспроста он в середине тайма бросил в игру Морату и Карлоса Солера, а также Уильямса. Ставка была исключительно на усиление давления. Но…

Да, ход с новыми исполнителями себя оправдал – Испания сохранила за собой доминирование, но без результативного завершения как и до этого. Могло ли быть по-иному, когда на острие атак команды расположился Мората с его неимоверным нефартом и невезением. Оно и передалось от нападающего всей команде.

Ничего толкового не приключилось в поединке и в двух экстра-таймах. Впрочем, перед самый финал дополнительного времени обязан был убойно выстрелить Сарабия, который незадолго до этого вышел на замену, но он из хорошего положения пробил мимо.

В итоге, все решили послематчевые 11-метровые удары. В них футболисты сборной Испании шокировали сильнее, чем в игре. Не забили свои пенальти Сарабия, Карлос Солер и Бускетс. Марокканцы трижды с точки были точны. И конечно же, стоит отметить два сейва в исполнении Буну. Без них испанцы не показали бы всю свою нефартовость. Марокко в четвертьфинале!

Чемпионат мира-2022. 1/8 финала

Марокко – Испания – 0:0, пен. 3-0

Серия пенальти: 1:0 – Сабири, 1:0 – Сарабия (стойка), 2:0 – Зиеш, 2:0 – Карлос Солер (вратарь), 2:0 – Банун (вратарь), 2:0 – Бускетс (вратарь), 3:0 – Хакими.

Саисс, 90 – Лапорт, 77

Марокко: Буну – Хакими, Саисс, Агерд (Эль-Ямик, 84), Мазрауи (Аттиат-Аллаль, 82) – Унахи (Банун, 120), Амрабат, Амалла (Шеддира, 82) – Зиеш, Эн-Несири (Сабири, 82), Буфаль (Эз Абде, 66).

Испания: Симон – Льоренте, Родри, Лапорт, Альба (Бальде, 98) – Гави (Карлос Солер, 63), Бускетс, Педри – Ф.Торрес (Уильямс, 75; Сарабия, 118), Асенсио (Мората, 63), Ольмо (Фати, 98).

Стадион: «Эдьюкейшн Сити» (Доха)

Арбитр: Фернандо Рапаллини (Аргентина)

МАРОККО – ИСПАНИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА