Луис ЭНРИКЕ: «Пенальти – это полностью моя ответственность»

Во вторник, 6 декабря, завершился матч 1/8 финала ЧМ-2022 по футболу в Катаре между сборными Марокко и Испании. Основное время игры завершилось со счетом 0:0. В экстра-таймах также команды не смогли забить, а в серии пенальти футболисты сборной Марокко успешно реализовали три 11-метровых, а Испания – 0.

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал поражение. «Футбол – прекрасный вид спорта, но с такой особенностью, что команда может выиграть без атак. Мы доминировали в этом матче. У нас было 11 ударов, но в створ попали один раз. Была штанга у Сарабии. Пенальти нас подвели, но я горжусь командой.

Пенальти – это полностью моя ответственность. Я выбрал первых трех игроков, а остальное решают сами футболисты. Четвертого даже не пришлось отправлять пробивать пенальти. Я приношу извинения болельщикам сборной Испании, потому что они очень хорошо поддерживали, переживали за нас. Простите», — сказал Энрике.