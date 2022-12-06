Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Луис ЭНРИКЕ: «Пенальти – это полностью моя ответственность»
Чемпионат мира
06 декабря 2022, 21:11 |
795
1

Луис ЭНРИКЕ: «Пенальти – это полностью моя ответственность»

Наставник о поражении

06 декабря 2022, 21:11 |
795
1
Луис ЭНРИКЕ: «Пенальти – это полностью моя ответственность»

Во вторник, 6 декабря, завершился матч 1/8 финала ЧМ-2022 по футболу в Катаре между сборными Марокко и Испании. Основное время игры завершилось со счетом 0:0. В экстра-таймах также команды не смогли забить, а в серии пенальти футболисты сборной Марокко успешно реализовали три 11-метровых, а Испания – 0.

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал поражение. «Футбол – прекрасный вид спорта, но с такой особенностью, что команда может выиграть без атак. Мы доминировали в этом матче. У нас было 11 ударов, но в створ попали один раз. Была штанга у Сарабии. Пенальти нас подвели, но я горжусь командой.

Пенальти – это полностью моя ответственность. Я выбрал первых трех игроков, а остальное решают сами футболисты. Четвертого даже не пришлось отправлять пробивать пенальти. Я приношу извинения болельщикам сборной Испании, потому что они очень хорошо поддерживали, переживали за нас. Простите», — сказал Энрике.

По теме:
Тактика работает. Рамос, вышедший вместо Роналду, забил Швейцарии
Все дело в тактике. Сантуш рассказал, почему оставил Роналду в запасе
Португалия – Швейцария. Видео голов и обзор матча (обновляется)
рекорд сборная Марокко по футболу сборная Испании по футболу ЧМ-2022 по футболу Марокко - Испания
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Не хочу просить». Довбик объяснил, почему не продлил контракт с Днепром-1
Футбол | 05 декабря 2022, 21:54 1
«Не хочу просить». Довбик объяснил, почему не продлил контракт с Днепром-1
«Не хочу просить». Довбик объяснил, почему не продлил контракт с Днепром-1

Игрок твердо настроен покинуть команду

32 или 48: катарский катарсис, или Какой формат мундиаля оптимален?
Футбол | 06 декабря 2022, 12:33 11
32 или 48: катарский катарсис, или Какой формат мундиаля оптимален?
32 или 48: катарский катарсис, или Какой формат мундиаля оптимален?

Блогер Sport.ua – об оптимальном количестве команд в финальной стадии и формуле турнира

Фьюри неожиданно похвалил Усика: «У него фантастическая карьера»
Бокс | 05.12.2022, 20:29
Фьюри неожиданно похвалил Усика: «У него фантастическая карьера»
Фьюри неожиданно похвалил Усика: «У него фантастическая карьера»
Япония – Хорватия – 1:1 (пен. 1:3). Битва за четвертьфинал. Обзор
Футбол | 05.12.2022, 20:42
Япония – Хорватия – 1:1 (пен. 1:3). Битва за четвертьфинал. Обзор
Япония – Хорватия – 1:1 (пен. 1:3). Битва за четвертьфинал. Обзор
Повторил рекорд Шовковского. Вратарь сборной Марокко – герой матча
Футбол | 06.12.2022, 20:25
Повторил рекорд Шовковского. Вратарь сборной Марокко – герой матча
Повторил рекорд Шовковского. Вратарь сборной Марокко – герой матча
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
valerafan1
Футбол без атаки - це не футбол. Ніхто не може нікого обвести, одні паси і пустота. Тому все закономірно. А ще це кара за здачу матча японцям.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
АРУМ: «Украинцы – жесткие парни. Посмотрите, как они намяли бока россиянам»
АРУМ: «Украинцы – жесткие парни. Посмотрите, как они намяли бока россиянам»
05.12.2022, 09:45 1
Бокс
Отец Фьюри рассказал, почему Усик не сможет побить его сына
Отец Фьюри рассказал, почему Усик не сможет побить его сына
05.12.2022, 07:17 11
Бокс
Мимо кассы. 5 футболистов мирового уровня, не игравших на чемпионатах мира
Мимо кассы. 5 футболистов мирового уровня, не игравших на чемпионатах мира
05.12.2022, 13:25 8
Футбол
Бразилия – Южная Корея – 4:1. Видео голов и обзор матча
Бразилия – Южная Корея – 4:1. Видео голов и обзор матча
05.12.2022, 23:34
Футбол
Полное уничтожение. Опубликована статистика ударов боя Фьюри – Чисора
Полное уничтожение. Опубликована статистика ударов боя Фьюри – Чисора
05.12.2022, 08:39
Бокс
Тите в поединке с Южной Кореей выпустил на поле третьего вратаря
Тите в поединке с Южной Кореей выпустил на поле третьего вратаря
05.12.2022, 23:00 1
Футбол
Это криминал. Стерлинг экстренно улетел из Катара в Лондон. Что случилось?
Это криминал. Стерлинг экстренно улетел из Катара в Лондон. Что случилось?
05.12.2022, 06:05 12
Футбол
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
06.12.2022, 11:11
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности