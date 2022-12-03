Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Никуда не собирается. Агент Клоппа поделился планами немецкого тренера
Англия
03 декабря 2022, 02:00 | Обновлено 03 декабря 2022, 03:19
58
0

Никуда не собирается. Агент Клоппа поделился планами немецкого тренера

Тренер «Ливерпуля» намерен отработать свой контракт до конца

03 декабря 2022, 02:00 | Обновлено 03 декабря 2022, 03:19
58
0
Никуда не собирается. Агент Клоппа поделился планами немецкого тренера
Instagram. Юрген Клопп

Агент немецкого тренера и наставника английского «Ливерпуля» Юргена Клоппа заявил, что специалист не собирается покидать мерсисайдцев.

Ранее появилась информация, что Клопп может возглавить сборную Германии. Марк Кошице, который является агентом Юргена, отрицает это:

«Это просто тема в СМИ. У Юргена контракт с «Ливерпулем» до 2026 года. Клопп намерен доработать свой контракт до конца», – цитирует Кошице итальянский журналист Фабрицио Романо у себя в Twitter.

Отметим, что сборная Германии под руководством Ханса-Дитера Флика не смогла преодолеть групповой этап ЧМ-2022.

По теме:
Известный боец UFC заявил, что хочет побить хавбека Манчестер Сити
ОФИЦИАЛЬНО. Александр Ковпак стал главным тренером лидера Первой лиги
Линекер потроллил сборную Германии, переделав свою легендарную фразу
Юрген Клопп Ливерпуль сборная Германии по футболу главный тренер
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Twitter
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 02 декабря 2022, 12:00 1
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты

Мундиаль будет проходить с 20 ноября по 18 декабря в Катаре

Друзья россии наказаны. Швейцария оставила Сербию за бортом ЧМ-2022
Футбол | 02 декабря 2022, 23:00 14
Друзья россии наказаны. Швейцария оставила Сербию за бортом ЧМ-2022
Друзья россии наказаны. Швейцария оставила Сербию за бортом ЧМ-2022

Швейцарцы обыграли сербов со счетом 3:2 и вышли в 1/8 финала Мундиаля в Катаре

Корейский субподрядчик Роналду. Португалия проиграла Южной Кореи
Футбол | 02.12.2022, 18:58
Корейский субподрядчик Роналду. Португалия проиграла Южной Кореи
Корейский субподрядчик Роналду. Португалия проиграла Южной Кореи
Турнирные таблицы ЧМ. Итоги группового раунда: кто пробился в плей-офф
Футбол | 02.12.2022, 23:59
Турнирные таблицы ЧМ. Итоги группового раунда: кто пробился в плей-офф
Турнирные таблицы ЧМ. Итоги группового раунда: кто пробился в плей-офф
Кто завоюет трофей? Определены все участники плей-офф ЧМ и пары 1/8 финала
Футбол | 02.12.2022, 23:02
Кто завоюет трофей? Определены все участники плей-офф ЧМ и пары 1/8 финала
Кто завоюет трофей? Определены все участники плей-офф ЧМ и пары 1/8 финала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Контиолахти-2022. Норвегия выиграла мужскую эстафету, Украина стала 9-й
Контиолахти-2022. Норвегия выиграла мужскую эстафету, Украина стала 9-й
01.12.2022, 13:24 2
Биатлон
«Массированный ракетный удар». ВСУ предупредили о планах врага
«Массированный ракетный удар». ВСУ предупредили о планах врага
02.12.2022, 13:11
Война
Япония – Испания - 2:1. Очередная сенсация. Видео голов и обзор матча
Япония – Испания - 2:1. Очередная сенсация. Видео голов и обзор матча
01.12.2022, 23:44 4
Футбол
На кого попала Аргентина? Определены еще 2 пары 1/8 финала чемпионата мира
На кого попала Аргентина? Определены еще 2 пары 1/8 финала чемпионата мира
01.12.2022, 00:05 12
Футбол
ФОТО. Миллиметры в судьбе Германии. Ушел ли мяч во время гола Японии?
ФОТО. Миллиметры в судьбе Германии. Ушел ли мяч во время гола Японии?
02.12.2022, 03:43 16
Футбол
Леннокс Льюис сделал прогноз на третий бой Фьюри против Чисоры
Леннокс Льюис сделал прогноз на третий бой Фьюри против Чисоры
01.12.2022, 21:35
Бокс
Где ты был, когда нас бомбило НАТО? Сербы наехали на Стаховского
Где ты был, когда нас бомбило НАТО? Сербы наехали на Стаховского
01.12.2022, 21:52 26
Теннис
Как так получилось? Япония - лидер, Германия вылетает. Таблица группы E
Как так получилось? Япония - лидер, Германия вылетает. Таблица группы E
01.12.2022, 23:15 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности