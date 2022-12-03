Никуда не собирается. Агент Клоппа поделился планами немецкого тренера
Тренер «Ливерпуля» намерен отработать свой контракт до конца
Агент немецкого тренера и наставника английского «Ливерпуля» Юргена Клоппа заявил, что специалист не собирается покидать мерсисайдцев.
Ранее появилась информация, что Клопп может возглавить сборную Германии. Марк Кошице, который является агентом Юргена, отрицает это:
«Это просто тема в СМИ. У Юргена контракт с «Ливерпулем» до 2026 года. Клопп намерен доработать свой контракт до конца», – цитирует Кошице итальянский журналист Фабрицио Романо у себя в Twitter.
Отметим, что сборная Германии под руководством Ханса-Дитера Флика не смогла преодолеть групповой этап ЧМ-2022.
Jürgen Klopp’s agent Kosicke denies any possibility of replacing Hansi Flick: “That's just a topic in the media. Jürgen has a contract until 2026 at Liverpool”, he told @SkySportDE @Plettigoal. 🚨🔴 #LFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 2, 2022
“Klopp intends to fulfill the contract with Liverpool”. pic.twitter.com/KTwKComh4N
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мундиаль будет проходить с 20 ноября по 18 декабря в Катаре
Швейцарцы обыграли сербов со счетом 3:2 и вышли в 1/8 финала Мундиаля в Катаре