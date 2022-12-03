Никуда не собирается. Агент Клоппа поделился планами немецкого тренера

Агент немецкого тренера и наставника английского «Ливерпуля» Юргена Клоппа заявил, что специалист не собирается покидать мерсисайдцев.

Ранее появилась информация, что Клопп может возглавить сборную Германии. Марк Кошице, который является агентом Юргена, отрицает это:

«Это просто тема в СМИ. У Юргена контракт с «Ливерпулем» до 2026 года. Клопп намерен доработать свой контракт до конца», – цитирует Кошице итальянский журналист Фабрицио Романо у себя в Twitter.

Отметим, что сборная Германии под руководством Ханса-Дитера Флика не смогла преодолеть групповой этап ЧМ-2022.