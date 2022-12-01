Фиаско Германии. Чемпион ЧМ-2014 не вышел из группы на ЧМ-2018 и ЧМ-2022
Как это возможно?
Сборная Германии, которая выиграла чемпионат мира в 2014 году, умудрилась провалить два следующих турнира.
На ЧМ-2018 немецкая национальная команда сенсационно стала четвертой, набрав три очка в группе с Мексикой, Швецией и Южной Кореей.
А на ЧМ-2022 Германия снова осталась без плей-офф, набрав четыре пункта в группе с Испанией, Японией и Коста-Рикой. Возможно, в 2026 году немцы наберут 5 очков и все-таки выйдут в плей-офф.
Посмотрим, будет ли такой провал стоить работы тренеру Хансу-Дитеру Флику.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Немцы на втором подряд мундиале не могут выйти из группы
Виктору Троицки и Янко Типсаревичу не понравилось слова украинского теннисиста