Фиаско Германии. Чемпион ЧМ-2014 не вышел из группы на ЧМ-2018 и ЧМ-2022

Сборная Германии, которая выиграла чемпионат мира в 2014 году, умудрилась провалить два следующих турнира.

На ЧМ-2018 немецкая национальная команда сенсационно стала четвертой, набрав три очка в группе с Мексикой, Швецией и Южной Кореей.

А на ЧМ-2022 Германия снова осталась без плей-офф, набрав четыре пункта в группе с Испанией, Японией и Коста-Рикой. Возможно, в 2026 году немцы наберут 5 очков и все-таки выйдут в плей-офф.

Посмотрим, будет ли такой провал стоить работы тренеру Хансу-Дитеру Флику.