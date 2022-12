ФЛИК: «Не виню Испанию в нашем вылете. Никогда не смотрю на другие команды»

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик прокомментировал события на ЧМ-2022. В 3-м туре немцы обыграла Коста-Рику (4:2), но заняли третье место в группе Е и выбыли из турнира.

«Разочарование огромное. Я не виню Испанию [в поражении от Японии, которая стала причиной вылета немцев]. Никогда не смотрю на другие команды. Виноваты в этом только мы сами, у нас было достаточно шансов, особенно против Японии, а также против Испании в конце матча.

Нам нужно лучше развивать игроков. Мы уже много лет нуждаемся в 9-м номере и сильных защитниках. Защита отличала немецкий футбол на протяжении многих лет. Нам нужно вернуться к основам.

Джамал Мусиала сыграл фантастически. Мне очень жаль такого игрока, что он больше не сыграет на этом чемпионате мира.

Уйду ли я в отставку? Мы быстро это решим, сложно ответить сейчас, сразу после игры, когда мы вылетели. Скоро увидим».

