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Коста-Рика
01.12.2022, FT 2 : 4
Германия
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Чемпионат мира
01 декабря 2022, 23:54 | Обновлено 02 декабря 2022, 00:59
3943
0

Коста-Рика - Германия - 2:4. Победа и провал немцев. Обзор матча

Обе сборные остались без плей-офф

01 декабря 2022, 23:54 | Обновлено 02 декабря 2022, 00:59
3943
0
Коста-Рика - Германия - 2:4. Победа и провал немцев. Обзор матча
twitter.com/dfb_team_en

В 21:00 начался матч 3-го тура группового этапа квартета E, в котором сборная Германии сыграет против Коста-Рики. Немецкая команда с 1 пунктом занимает последнее место, поэтому должна только побеждать, чтобы рассчитывать на плей-офф.

В итоге Германия выиграла 4:2, но все равно осталась без плей-офф. Немцы вместе с Коста-Рикой могут отдыхать.

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Коста-Рика - Германия 2:4. Обзор матча

Коста - Рика - Германия 0:1. Гол Гнабри

Коста-Рика - Германия 1:1. Гол Тахеды

Коста-Рика - Германия 2:1. Гол Варгаса

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Никлас Фуллкруг (Германия).
85’
ГОЛ ! Мяч забил Каи Хавертц (Германия).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Каи Хавертц (Германия).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Хуан Пабло Варгас (Коста-Рика).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Ельцин Техеда (Коста-Рика).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Серж Гнабри (Германия).
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Источник Sport.ua
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