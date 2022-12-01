Коста-Рика - Германия - 2:4. Победа и провал немцев. Обзор матча
Обе сборные остались без плей-офф
В 21:00 начался матч 3-го тура группового этапа квартета E, в котором сборная Германии сыграет против Коста-Рики. Немецкая команда с 1 пунктом занимает последнее место, поэтому должна только побеждать, чтобы рассчитывать на плей-офф.
В итоге Германия выиграла 4:2, но все равно осталась без плей-офф. Немцы вместе с Коста-Рикой могут отдыхать.
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Коста-Рика - Германия 2:4. Обзор матча
Коста - Рика - Германия 0:1. Гол Гнабри
Коста-Рика - Германия 1:1. Гол Тахеды
Коста-Рика - Германия 2:1. Гол Варгаса
События матча
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