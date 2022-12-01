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Германия
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Чемпионат мира
01 декабря 2022, 22:57 | Обновлено 01 декабря 2022, 23:49
2978
10

Крах Бундестима. Германия обыграла Коста-Рику, но в плей-офф не вышла

Немцы на втором подряд мундиале не могут выйти из группы

01 декабря 2022, 22:57 | Обновлено 01 декабря 2022, 23:49
2978
10
Крах Бундестима. Германия обыграла Коста-Рику, но в плей-офф не вышла
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Германии стартовала на чемпионате мира с сенсационного поражения от Японии. И в следующем поединке, где немцам противостояла Испания, команде Ханса-Дитера Флика было необходимо брать очки. Сборная Германии и тут была близка к фиаско, но сумела сравнять результат. Даже такой результат мог стать бесполезным, если бы не… Коста-Рика, которая обыграла японцев. После унизительных 0:7 от «Фурии-Рохи» победу «тикос» можно назвать как минимум неожиданной. Одержи победу японцы, и немцам бы следовало потихоньку готовиться к скоропостижному выезду из Катара, ведь тогда рассчитывать на еще одну сенсацию от немотивированной Японии (победу над испанцами) вряд ли приходилось.

Но отбросим сослагательное наклонение. В заключительном туре сборной Германии нужно было обыгрывать костариканцев и надеяться, что испанцы не проиграют Японии. При этом в своем матче немцам нужно было обеспечить разницу мячей, которая бы позволила им опередить азиатов при равенстве очков. То же можно сказать и о команде Коста-Рики: обыгрывайте немцев и становитесь героями для своей страны. Но честно говоря, в еще одно сенсационное поражение Бундестима как-то не верилось.

Номинальные гости сразу взялись за дело, после стартового свистка обступив штрафную соперников. Уже на 2-й минуте матча Навасу пришлось демонстрировать свою реакцию после удара Мусиалы. Немцы активно использовали фланги и не давали костариканцам времени на передышку. Такая агрессивная игра быстро принесла Бундестиму свои плоды. Очередная фланговая атака завершилась ювелирным навесом Раума, после чего Гнабри головой подрезал мяч под дальнюю штангу.

Забив быстрый гол, немцы продолжили наседать на защитные построения Коста-Рики. Через несколько минут после взятия ворот был близок к успеху Горецка, который с близкого расстояния ударом головой не пробил Наваса. Пришлось потрудиться голкиперу и после удара Киммиха из-за пределов штрафной.

И все же, «тикос» удерживали минимальный счет. А когда атакующий запал Бундестима несколько угас, костариканцы начали огрызаться. И едва не сравняли результат. Несогласованностью Зюле и Рюдигера мог воспользоваться Фуллер, но с его ударом справился Нойер.

Второй тайм начался не так, как первая половина встречи. Немцы продолжали атаковать, но осмелевшие костариканцы уже не давали создавать моменты возле своих ворот. Возможно, на игру подопечных Флика повлияли шокирующие новости из параллельного матча, в котором Япония обыгрывала испанцев. И растерянностью футболистов сборной Германии «тикос» сполна воспользовались. В контратаке Вастон головой не пробил Нойера, но Фуллер добил мяч в ворота.

Такое развитие событий разозлило футболистов сборной Германии. Сразу сравнять счет мог Мусиала, но он попал в штангу. Не реализовал свой момент и Рюдигер, который после прострела Киммиха из пределов вратарской не попал в цель, а еще один удар Мусиалы снова отразила штанга ворот Коста-Рики. После этого немцы пережили еще один шок, когда после навеса со штрафного заметавшийся перед Нойером мяч оказался в воротах. Интересно, что в этот момент именно Япония и Коста-Рика становились участниками плей-офф. Но впереди было еще много игрового времени.

И все же, немцы проявили характер. Хаверц сразу сравнял результат, а затем выручает Навас, отбивший удар в упор от Фюллькруга. Но в концовке встречи Бундестим вырвал победу. Хаверц оформил дубль, замкнув прострел Гнабри, а после скидки Сане преимущество своей команды увеличил Фюллькруг. Но такой результат не выводил сборную Германии в плей-офф: им необходима была ничья в параллельном матче. А японцы выигрывали. И выиграли. Так что, немецкая команда, как и четыре года назад на ЧМ-2018, не сумела преодолеть групповой этап.

Чемпионат мира. Группа Е. 3 тур.

Коста-Рика – Германия – 2:4

Техеда (58), Варгас (70) – Гнабри (10), Хаверц (73, 85), Фюллькруг (89)

Дуарте (77)

Коста-Рика: Навас, Дуарте, Вастон, Варгас, Фуллер (Беннетте, 74), Овьедо, Борхес, Техеда (Контрерас, 93), Агилера (Салас, 46), Кэмпбелл, Венегас (Матарритас, 74).

Германия: Нойер, Зюле (Гинтер, 93), Рюдигер, Раум (Гетце, 67), Киммих, Гюндоган (Фюллькруг, 55), Горецка (Клостерман, 46), Мусиала, Гнабри, Сане, Мюллер (Хаверц, 67).

Арбитр: Стефани Фраппар (Франция)

Стадион «Эль-Байт» (Эль-Хаур, Катар)

КОСТА-РИКА – ГЕРМАНИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник Sport.ua
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Комментарии 10
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K_Sarioglo@i.ua
Ну німці значною мірою самі винні, але сподіваюся що за цей нахабний злив Марокко покарає Іспанію.
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+5
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Ivan Oleksandrov
Не витримали Костаріканці переможний рахунок для суперсенсації. Тож могли далі пройти японці та Коста Ріка.
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+2
Макс Максов
Еспаньйоли звичайно просікли фішку, що можна вийти на Марокко... Але я впевнений, що їм це аукнеться!
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+1
ass36
Самураи наверное на стадионе будут очко драть до утра, они люди чистоплотные и трудолюбивые.
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0
GloryUkraine
Помилився в своєму прогнозі. Думав, що то Мерседес, а на ділі був Трабант.
Про японців нема слів. Вибороли в матчах з фаворитами місце під сонцем. 
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0
Петр Яновский
Этой Германии нужно на Паролимпиаду будущую записаться. Но и там у них шансы на победу 50 на 50.
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-1
Viktor Tsimakouridze
Ауф фідерзен, фрау рибентроп
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-10
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