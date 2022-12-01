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01.12.2022 21:00 - : -
Германия
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Чемпионат мира
01 декабря 2022, 00:47 | Обновлено 01 декабря 2022, 00:57
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Коста-Рика – Германия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка чемпионата мира в Катаре

01 декабря 2022, 00:47 | Обновлено 01 декабря 2022, 00:57
111
0
Коста-Рика – Германия. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 1 декабря, состоится поединок группы Е чемпионата мира, в котором встретятся сборные Коста-Рики и Германии. Матч пройдет в Эль-Хауре (Катар) на стадионе «Эль-Байт». Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Сборная Германии в первом туре группового раунда сенсационно проиграла Японии со счетом 1:2. Поражение в противостоянии с испанцами могло закончиться катастрофой для Бундестима, но немцы сумели вырвать ничью. Теперь команде Ханса-Дитера Флика нужно обыгрывать Коста-Рику и надеяться на то, что Япония не совершит еще одну сенсацию в матче с «Фурией рохой». Коста-Рика также имеет шансы выйти в плей-офф. Победа в ближайшем поединке выведет в «тикос» в следующую стадию турнира, но костариканцев устроит и ничья, если испанцы обыграют японцев.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Коста-Рика – Германия, за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Источник Sport.ua
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