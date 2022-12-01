В четверг, 1 декабря, состоится поединок группы Е чемпионата мира, в котором встретятся сборные Коста-Рики и Германии. Матч пройдет в Эль-Хауре (Катар) на стадионе «Эль-Байт». Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Сборная Германии в первом туре группового раунда сенсационно проиграла Японии со счетом 1:2. Поражение в противостоянии с испанцами могло закончиться катастрофой для Бундестима, но немцы сумели вырвать ничью. Теперь команде Ханса-Дитера Флика нужно обыгрывать Коста-Рику и надеяться на то, что Япония не совершит еще одну сенсацию в матче с «Фурией рохой». Коста-Рика также имеет шансы выйти в плей-офф. Победа в ближайшем поединке выведет в «тикос» в следующую стадию турнира, но костариканцев устроит и ничья, если испанцы обыграют японцев.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Коста-Рика – Германия, за которой можно следить в украинской версии сайта.