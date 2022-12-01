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Чемпионат мира
Коста-Рика
01.12.2022 21:00 - : -
Германия
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Чемпионат мира
01 декабря 2022, 03:10 | Обновлено 01 декабря 2022, 03:11
37
0

Коста-Рика – Германия. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира

Доигрались практически до ручки

01 декабря 2022, 03:10 | Обновлено 01 декабря 2022, 03:11
37
0
Коста-Рика – Германия. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 1 декабря, в Эль-Хауре на стадионе «Аль-Байт» состоится матч третьего тура чемпионата мира-2022 в рамках группы E, в котором сыграют Коста-Рики и Германии. Стартовый свисток французской рефери Стефани Фраппар из Эрблена прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Коста-Рика


В пределах своей географической локации сборная Коста-Рики считается достаточно неудобным коллективом с уже достаточно немолодым составом и слабыми перспективами сделать плавным переход между поколениями на уровне национальной сборной. Скорее всего, только лишь увеличение количества участников чемпионата мира сможет обеспечить место данному коллективу на следующем чемпионате мира в США, Канаде и Мексике, поэтому сейчас мы можем наблюдать фактически финальный аккорд данного созыва подопечных Луиса Суареса.

Начинать турнир любого уровня с разгрома со счетом 1:7 от команды, которую даже не приписывают к первому эшелону фаворитов, всегда является достаточно тяжелым, если и вовсе не смертельным ударом для любой сборной. Коста-Рика пережила подобный опыт в матче против Испании, после чего выходила на игру против Японии в качестве явного аутсайдера пары, однако в итоге фактически сотворила еще один громкий информационный повод (1:0). В итоге, североамериканский коллектив сейчас имеет в три раза больше очков, чем предстоящий соперник, однако огромное количество проблем с организацией игры не оставляет ему надежд на успех накануне заключительной игры группового этапа.

Германия


Украинские любители футбола по причине очередного массового ракетного удара по территории нашей страны не имели возможности наблюдать за очередным громким позором сборной Германии в стартовом матче мундиаля-2022 против Японии (1:2). Локальная пресса после той игры разнесла в пух и прах коллектив Ханса-Дитера Флика, а матч второго тура против Испании воспринимался как последний гвоздь в крышку гроба надежд Германии пробиться в плей-офф. И когда Альваро Мората забил свой гол в начале второго тайма, показалось, что «Бундестим» уже не сможет встать на ноги.

Однако мало кто заметил, что впервые после окончания эпохи культового Мирослава Клозе у немцев наконец-то появился полноценный «девятый» номер на острие атаки. Никлас Фюллькруг из бременского «Вердера» большую часть своей профессиональной карьеры провел в тени второй немецкой Бундеслиги, однако фактически в первом своем матче за национальную команду забил гол, который все еще держит Германию на плаву (1:1). Команде Флика от предстоящей игры необходима только победа, а также вера в успех Испании в параллельной встрече против Японии в качестве гарантии отсутствия проблем с выходом в плей-офф. Перед домашним чемпионатом Европы-2024 иного результата болельщики могут и не принять.

Ориентировочные составы


Коста-Рика: Навас – Овьедо, Уостон, Варгас, Дуарте, Фуллер – Кемпбелл, Техеда, Борхес, Торрес – Контрерас.

Германия: Нойер – Раум, Рюдигер, Зюле, Клостерманн – Гюндоган, Киммих – Гнабри, Мусиала, Сане – Фюллькруг.

Не сыграют: Кальво – ….

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что в предстоящем поединке европейская сборная окажется значительно сильнее. Нашей ставкой будет позиция – Фора. Германия (-3) с коэффициентом 2.21 по линии Parimatch.

1 декабря, четверг

Коста-Рика – Германия
Эль-Хаур. «Аль-Байт». 21:00
Прямая ТВ-трансляция – видеосервис MEGOGO и Суспильне Спорт
КОСТА-РИКА – ГЕРМАНИЯ. ТЕКСТОВАЯ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Стефани Фраппар (Эрблен, Франция)
Прогноз Sport.ua – 0:5
Parimatch
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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