По лезвию бритвы: Испания выбила Германию с Мундиаля, проиграв Японии
«Красная Фурия» финишировала на второй строчке в квартете и получила удобного соперника в 1/8 финала
В Дохе на Международном стадионе имени шейха Халифа состоялся поединок заключительного тура чемпионата мира 2022 между национальными сборными Японии и Испании.
После первых двух туров именно эти две команды возглавляли турнирную таблицу квартета E, однако испанцы почти гарантировали себе выход в 1/8 финала, независимо от исхода, то японцам было необходимо цепляться за очки, иначе их потенциально должна была обходить Германия.
Причем интересно, что финишировать на первом месте в группе Е было менее выгодно, чем на втором. Подробнее об этом немного позже, но очень похоже, что испанцы в перерыве поединка решили убить двух зайцев: оставить за бортом чемпионата мира Германию и выйти на, вероятно, более слабого оппонента в 1/8 финала.
В первом тайме испанцы забили быстрый гол усилиями Альваро Мораты и после этого будто остановились. «Красная Фурия» много пасовалась в центре поля, но, такое чувство, не пыталась увеличить разрыв в счете. На перерыв испанцы ушли, ведя в счете 1:0. И в раздевалке они наверняка знали, что Германия в параллельном матче ведет с минимальным преимуществом и до 7:0 там дело вряд ли дойдет.
В дебюте второй половине встречи подопечные Луиса Энрике пропустили два мяча от Японии и тем самым опустились на вторую строчку в онлайн-таблице. Однако в параллельном поединке Германия неожиданно пропустила от Коста-Рики. И тут уже испанцам стоило начать волноваться, ведь в случае победы коста-риканцев им при таком раскладе грозил вылет с Мундиаля.
И на 70-й минуте Коста-Рика таки забила в параллельном поединке второй мяч, заставив Испанию поволноваться. Правда, довольно быстро немцы сначала отыгрались, а затем вышли вперед.
1:2 – Испания неожиданно проиграла Японии, однако продолжит борьбу на чемпионате мира 2022. В 1/8 финала они сыграют с победителем группы F – сборной Марокко, тем самым избежав еще и встречи с Хорватией, которой будет противостоять Япония. Германия, несмотря на волевую победу над Коста-Рикой, вынуждена паковать чемоданы.
Испанцы умудрились выиграть битву,
слив проиграв один матч. Однако репутацию этим проступком они себе явно подпортили, и отбелить её будет очень непросто.
Чемпионат мира по футболу 2022. Группа Е
Япония – Испания – 2:1
0:1 – 11 Мората, 1:1 – 48 Доан, 2:1 – 51 Танака.
Итакура (39), Танигути (44), Йосида (45).
Япония: Гонда, Йосида, Танигути, Итакура, Нагатомо (Митома, 46), Морита, Танака (Эндо, 87), Камада (Томиясу, 69), Кубо (Доан, 46), Ито, Маэда (Асано, 62).
Испания: Унаи Симон, Аспиликуэта (Карвахаль, 46), Родри, Пау Торрес, Бальде (Альба, 68), Бускетс, Педри, Гави (Фати, 68), Ольмо, Мората (Асенсио, 57), Уильямс (Ферран Торрес, 57).
Международный стадион имени шейха Халифа (Доха)
События матча
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