По лезвию бритвы: Испания выбила Германию с Мундиаля, проиграв Японии

В Дохе на Международном стадионе имени шейха Халифа состоялся поединок заключительного тура чемпионата мира 2022 между национальными сборными Японии и Испании.

После первых двух туров именно эти две команды возглавляли турнирную таблицу квартета E, однако испанцы почти гарантировали себе выход в 1/8 финала, независимо от исхода, то японцам было необходимо цепляться за очки, иначе их потенциально должна была обходить Германия.

Причем интересно, что финишировать на первом месте в группе Е было менее выгодно, чем на втором. Подробнее об этом немного позже, но очень похоже, что испанцы в перерыве поединка решили убить двух зайцев: оставить за бортом чемпионата мира Германию и выйти на, вероятно, более слабого оппонента в 1/8 финала.

В первом тайме испанцы забили быстрый гол усилиями Альваро Мораты и после этого будто остановились. «Красная Фурия» много пасовалась в центре поля, но, такое чувство, не пыталась увеличить разрыв в счете. На перерыв испанцы ушли, ведя в счете 1:0. И в раздевалке они наверняка знали, что Германия в параллельном матче ведет с минимальным преимуществом и до 7:0 там дело вряд ли дойдет.

В дебюте второй половине встречи подопечные Луиса Энрике пропустили два мяча от Японии и тем самым опустились на вторую строчку в онлайн-таблице. Однако в параллельном поединке Германия неожиданно пропустила от Коста-Рики. И тут уже испанцам стоило начать волноваться, ведь в случае победы коста-риканцев им при таком раскладе грозил вылет с Мундиаля.

И на 70-й минуте Коста-Рика таки забила в параллельном поединке второй мяч, заставив Испанию поволноваться. Правда, довольно быстро немцы сначала отыгрались, а затем вышли вперед.

1:2 – Испания неожиданно проиграла Японии, однако продолжит борьбу на чемпионате мира 2022. В 1/8 финала они сыграют с победителем группы F – сборной Марокко, тем самым избежав еще и встречи с Хорватией, которой будет противостоять Япония. Германия, несмотря на волевую победу над Коста-Рикой, вынуждена паковать чемоданы.

Испанцы умудрились выиграть битву, слив проиграв один матч. Однако репутацию этим проступком они себе явно подпортили, и отбелить её будет очень непросто.

Чемпионат мира по футболу 2022. Группа Е

Япония – Испания – 2:1

0:1 – 11 Мората, 1:1 – 48 Доан, 2:1 – 51 Танака.

Итакура (39), Танигути (44), Йосида (45).

Япония: Гонда, Йосида, Танигути, Итакура, Нагатомо (Митома, 46), Морита, Танака (Эндо, 87), Камада (Томиясу, 69), Кубо (Доан, 46), Ито, Маэда (Асано, 62).

Испания: Унаи Симон, Аспиликуэта (Карвахаль, 46), Родри, Пау Торрес, Бальде (Альба, 68), Бускетс, Педри, Гави (Фати, 68), Ольмо, Мората (Асенсио, 57), Уильямс (Ферран Торрес, 57).

Международный стадион имени шейха Халифа (Доха)