Чемпионат мира01 декабря 2022, 23:44 | Обновлено 02 декабря 2022, 01:22
6413
4
Япония – Испания - 2:1. Очередная сенсация. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 3-го тура чемпионата мира 2022
01 декабря 2022, 23:44 | Обновлено 02 декабря 2022, 01:22
6413
4
1 декабря состоялся матч 3-го тура чемпионата мира 2022 в группе Е, в котором встречались сборные Японии и Испании.
Япония победила в матче со счетом 2:1 и выиграла группу. Испания финишировала второй.
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ЧМ-2022. 3-й тур, 1 декабря
Группа E. 21:00 Япония – Испания
Япония – Испания - 2:1. Очередная сенсация. Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 0:1. Мората, 11 мин.
ГОЛ! 1:1. Доан, 48 мин.
ГОЛ! 2:1. Танака, 48 мин.
События матча
51’
ГОЛ ! Мяч забил Ао Танака (Япония).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Рицу Доан (Япония).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Альваро Мората (Испания).
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это было читаемо. я взял 1х на Японию за 2.8
жаль не рискнул победу взять