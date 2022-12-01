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Чемпионат мира
Япония
01.12.2022, FT 2 : 1
Испания
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Чемпионат мира
01 декабря 2022, 23:44 | Обновлено 02 декабря 2022, 01:22
6413
4

Япония – Испания - 2:1. Очередная сенсация. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 3-го тура чемпионата мира 2022

01 декабря 2022, 23:44 | Обновлено 02 декабря 2022, 01:22
6413
4
Япония – Испания - 2:1. Очередная сенсация. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

1 декабря состоялся матч 3-го тура чемпионата мира 2022 в группе Е, в котором встречались сборные Японии и Испании.

Япония победила в матче со счетом 2:1 и выиграла группу. Испания финишировала второй.

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ЧМ-2022. 3-й тур, 1 декабря

Группа E. 21:00 Япония – Испания

Япония – Испания - 2:1. Очередная сенсация. Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Мората, 11 мин.

ГОЛ! 1:1. Доан, 48 мин.

ГОЛ! 2:1. Танака, 48 мин.

События матча

51’
ГОЛ ! Мяч забил Ао Танака (Япония).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Рицу Доан (Япония).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Альваро Мората (Испания).
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Источник Sport.ua
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SandroKing
Испания выбрала Марокко, и лучшую  сетку без Бразилии и Аргентины до финала. Посмотрим как это им поможет. Но слив очевиден.
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+1
nick07
Іспанці злили матч?
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0
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Gargantua
просто сэкономили силы.
это было читаемо. я взял 1х на Японию за 2.8
жаль не рискнул победу взять
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-1
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