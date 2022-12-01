1 декабря состоялся матч 3-го тура чемпионата мира 2022 в группе Е, в котором встречались сборные Японии и Испании.

Япония победила в матче со счетом 2:1 и выиграла группу. Испания финишировала второй.

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ЧМ-2022. 3-й тур, 1 декабря

Группа E. 21:00 Япония – Испания

Япония – Испания - 2:1. Очередная сенсация. Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Мората, 11 мин.

ГОЛ! 1:1. Доан, 48 мин.

ГОЛ! 2:1. Танака, 48 мин.