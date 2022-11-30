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Чемпионат мира
30 ноября 2022, 20:01 | Обновлено 30 ноября 2022, 20:02
162
0

Япония – Испания. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира

От «синих самураев» вновь ждут подвига

30 ноября 2022, 20:01 | Обновлено 30 ноября 2022, 20:02
162
0
Япония – Испания. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 1 декабря, в Дохе на Международном стадионе имени шейха Халифы, вместимостью 45 416 зрителей, состоится матч 3-го тура в квартете Е группового этапа чемпионата мира 2022, в котором отношения выяснят сборные Японии и Испании. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по Киеву.

Япония

Подопечные Хадзиме Мориясу в турнирной таблице квартета Е после двух матчей занимают второе место. У них 3 очка. Столько же и у команды Коста-Рики, но худшие дополнительные показатели. Лидирует команда Испании с 4 пунктами, а замыкает группу Германия, у которой 1 очко.

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Японцы стартовали в Катаре с сенсационной волевой победы над немцами. Проигрывая 0:1, они во втором тайме отличись дважды и победили – 2:1. Их выигрыш заметно спутал предстартовые расклады в группе, где многие ожидали доминирования Испании и Германии. А его нет.

Во втором матче группы сборная Японии и вовсе могла отправить досрочно немецкую команду домой. Для этого ей надо было обыграть Коста-Рику, которая на почин получила 0:7 от Испании. Но оказалось, что костариканцы – не немцы. Они обыграли японцев со счетом 1:0, чем интригу в квартете закрутили по максимуму.

Испания

Коллектив Луиса Энрике, как уже отмечалось, единолично лидирует в группе Е, имея 4 очка из шести возможных.

В стартовой игре на мундиале Испания деклассировала команду Коста-Рики – 7:0. На воодушевлении от крупного успеха «фурия роха» затем не смогла добиться победного результата в игре с Германией, хотя этого очень хотела – ничья 1:1. Не секрет, что победа над немцами не только бы открыла перед испанцами дверь в плей-офф, а и помогла бы устранить одного из вероятных серьезных оппонентов по поздним этапам нокаут-стадии. Этого не случилось.

Теперь перед испанцами стоит одна простая задача: им нельзя проиграть Японии. Это принесет им место в 1/8 финала. Победа позволит Испании гарантировано финишировать в таблице группы на 1 месте. При ничейном результате возможны различные варианты.

Ориентировочные составы

Япония: Гонда – Ямане, Итакура, Йошида, Нагатомо, Морита, Эндо, Ито, Камада, Кубо, Уэда.

Испания: Симон – Карвахаль, Родри, Лапорт, Альба, Гави, Бускетс, Педри, Ферран Торрес, Ольмо, Мората.

1 декабря

Япония Испания
Доха. Международный стадион имени шейха Халифы. 21:00
ТБ-трансляція – Суспільне
Прогноз Sport.ua – 0:2
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ЧМ-2022 по футболу сборная Японии по футболу сборная Испании по футболу Япония - Испания прогнозы Юрий Остроумов
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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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