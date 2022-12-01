Япония – Испания. Смотреть онлайн LIVE трансляцию ЧМ-2022

В четверг, 1 декабря, состоится матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2022 в квартете Е, в котором встретятся сборные Японии и Испании.

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Поединок состоится в Дохе на Международном стадионе имени шейха Халифы. Начало – в 21:00 по киевскому времени.

В Украине поединок будут транслировать региональные каналы Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO.

За сборную Японии могут сыграть

Вратари: Сюити Гонда («Симидзу С‑Палс»), Дэниел Шмидт («Сент-Трюйден»), Эйдзи Кавасима («Страсбур»).

Защитники: Мики Ямане («Кавасаки Фронтале»), Хироки Сакаи («Урава Редс»), Мая Есида («Шальке»), Такэхиро Томиясу («Арсенал»), Сего Танигути («Кавасаки Фронтале»), Ко Итакура («Боруссия» Менхенгладбах), Хироки Ито («Штутгарт»), Юто Нагатомо («Токио»), Юта Накаяма («Хаддерсфилд»).

Полузащитники: Ватару Эндо («Штутгарт»), Хидэмаса Морита («Спортинг»), Ао Танака («Фортуна»), Гаку Сибасаки («Леганес»), Каору Митома («Брайтон»), Даити Камада («Айнтрахт»), Рицу Доан («Фрайбург»), Дзюня Ито («Реймс»), Такуми Минамино («Монако»), Такефуса Кубо («Реал Сосьедад»), Юки Сома («Нагоя Грампус»).

Нападающие: Дайдзэн Маэда («Селтик»), Такума Асано («Бохум»), Аясе Уэда («Серкль Брюгге»).

За сборную Испании могут сыграть

Вратари: Унаи Симон («Атлетик»), Роберт Санчес («Брайтон»), Давид Райя («Брентфорд»).

Защитники: Дани Карвахаль («Реал»), Эрик Гарсия («Барселона»), Жорди Альба («Барселона»), Эмерик Лапорт («Манчестер Сити»), Сесар Аспиликуэта («Челси»), Пау Торрес («Вильярреал»), Хосе Гайя («Валенсия»), Уго Гильямон («Валенсия»).

Полузащитники: Родри («Манчестер Сити»), Серджи Бускетс («Барселона»), Гави («Барселона»), Педри («Барселона»), Коке («Атлетико»), Маркос Льоренте («Атлетико»), Карлос Солер (ПСЖ).

Нападающие: Альваро Мората («Атлетико»), Ферран Торрес («Барселона»), Ансу Фати («Барселона»), Пабло Сарабия (ПСЖ), Нико Уильямс («Атлетик»), Марко Асенсио («Реал»), Йереми Пино («Вильярреал»), Дани Ольмо («РБ Лейпциг»).