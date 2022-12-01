Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Япония – Испания. Смотреть онлайн LIVE трансляцию ЧМ-2022
Чемпионат мира
Япония
01.12.2022 21:00 - : -
Испания
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
01 декабря 2022, 08:13 | Обновлено 01 декабря 2022, 08:23
167
0

Япония – Испания. Смотреть онлайн LIVE трансляцию ЧМ-2022

Смотрите 1 декабря в 21:00 матч Мундиаля-2022

01 декабря 2022, 08:13 | Обновлено 01 декабря 2022, 08:23
167
0
Япония – Испания. Смотреть онлайн LIVE трансляцию ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 1 декабря, состоится матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2022 в квартете Е, в котором встретятся сборные Японии и Испании.

Поединок состоится в Дохе на Международном стадионе имени шейха Халифы. Начало – в 21:00 по киевскому времени.

В Украине поединок будут транслировать региональные каналы Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO.

За сборную Японии могут сыграть

Вратари: Сюити Гонда («Симидзу С‑Палс»), Дэниел Шмидт («Сент-Трюйден»), Эйдзи Кавасима («Страсбур»).

Защитники: Мики Ямане («Кавасаки Фронтале»), Хироки Сакаи («Урава Редс»), Мая Есида («Шальке»), Такэхиро Томиясу («Арсенал»), Сего Танигути («Кавасаки Фронтале»), Ко Итакура («Боруссия» Менхенгладбах), Хироки Ито («Штутгарт»), Юто Нагатомо («Токио»), Юта Накаяма («Хаддерсфилд»).

Полузащитники: Ватару Эндо («Штутгарт»), Хидэмаса Морита («Спортинг»), Ао Танака («Фортуна»), Гаку Сибасаки («Леганес»), Каору Митома («Брайтон»), Даити Камада («Айнтрахт»), Рицу Доан («Фрайбург»), Дзюня Ито («Реймс»), Такуми Минамино («Монако»), Такефуса Кубо («Реал Сосьедад»), Юки Сома («Нагоя Грампус»).

Нападающие: Дайдзэн Маэда («Селтик»), Такума Асано («Бохум»), Аясе Уэда («Серкль Брюгге»).

За сборную Испании могут сыграть

Вратари: Унаи Симон («Атлетик»), Роберт Санчес («Брайтон»), Давид Райя («Брентфорд»).

Защитники: Дани Карвахаль («Реал»), Эрик Гарсия («Барселона»), Жорди Альба («Барселона»), Эмерик Лапорт («Манчестер Сити»), Сесар Аспиликуэта («Челси»), Пау Торрес («Вильярреал»), Хосе Гайя («Валенсия»), Уго Гильямон («Валенсия»).

Полузащитники: Родри («Манчестер Сити»), Серджи Бускетс («Барселона»), Гави («Барселона»), Педри («Барселона»), Коке («Атлетико»), Маркос Льоренте («Атлетико»), Карлос Солер (ПСЖ).

Нападающие: Альваро Мората («Атлетико»), Ферран Торрес («Барселона»), Ансу Фати («Барселона»), Пабло Сарабия (ПСЖ), Нико Уильямс («Атлетик»), Марко Асенсио («Реал»), Йереми Пино («Вильярреал»), Дани Ольмо («РБ Лейпциг»).

Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet
Сделать ставку Зробити ставку
FanSport
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Щенсны поспорил с Месси на 100 евро, что судья не назначит пенальти
Играют грубо. Саудовская Аравия установила интересный антирекорд на ЧМ
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Япония – Испания
ЧМ-2022 по футболу сборная Японии по футболу сборная Испании по футболу Япония - Испания смотреть онлайн
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Контиолахти-2022. Украинки провалили индивидуальную гонку
Биатлон | 30 ноября 2022, 15:45 11
Контиолахти-2022. Украинки провалили индивидуальную гонку
Контиолахти-2022. Украинки провалили индивидуальную гонку

Ни одной из представительниц Украины не удалось забежать в зачетную зону

Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 30 ноября 2022, 11:33 1
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты

Мундиаль будет проходить с 20 ноября по 18 декабря в Катаре

Рио Фердинанд раскритиковал пенальти в матче Польша – Аргентина
Футбол | 30.11.2022, 23:38
Рио Фердинанд раскритиковал пенальти в матче Польша – Аргентина
Рио Фердинанд раскритиковал пенальти в матче Польша – Аргентина
Дело Матузалема закрыто. Шахтер более не является кредитором Сарагосы
Футбол | 30.11.2022, 09:30
Дело Матузалема закрыто. Шахтер более не является кредитором Сарагосы
Дело Матузалема закрыто. Шахтер более не является кредитором Сарагосы
Источник: форвард ровенского Вереса покинет команду
Футбол | 01.12.2022, 07:00
Источник: форвард ровенского Вереса покинет команду
Источник: форвард ровенского Вереса покинет команду
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик может отсосать, он меня не интересует»
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик может отсосать, он меня не интересует»
30.11.2022, 14:13 7
Бокс
СВИТОЛИНА: «День начался с вырванного зуба, а закончился чатом с Зеленским»
СВИТОЛИНА: «День начался с вырванного зуба, а закончился чатом с Зеленским»
29.11.2022, 23:48
Теннис
Высоколиквидный актив. Как легионер Шахтера неожиданно расцвел в аренде
Высоколиквидный актив. Как легионер Шахтера неожиданно расцвел в аренде
29.11.2022, 09:47 1
Футбол
ВСУ оценили информацию о количестве погибших украинских военных
ВСУ оценили информацию о количестве погибших украинских военных
30.11.2022, 15:10 1
Война
Майк Тайсон пообещал избить Канело Альвареса за то, что он угрожал Месси
Майк Тайсон пообещал избить Канело Альвареса за то, что он угрожал Месси
30.11.2022, 01:15 2
Бокс
Лукаку пришлось разнимать большую драку в сборной Бельгии
Лукаку пришлось разнимать большую драку в сборной Бельгии
29.11.2022, 11:28 12
Футбол
Скандальная победа Шахтера, ничья Динамо, дерби не в пользу Днепра-1
Скандальная победа Шахтера, ничья Динамо, дерби не в пользу Днепра-1
29.11.2022, 13:26 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности