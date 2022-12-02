Луис ЭНРИКЕ: «Невероятно: доминировали 80 минут с Японией и проиграли»
Главный тренер сборной Испании прокомментировал поражение от Японии
Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал поражение от Японии (1:2) в 3-м туре ЧМ-2022:
«Мне нечего праздновать. Мы прошли квалификацию из группы, но я хотел выйти с первого места. Если бы Японии нужно было забить три гола, они бы это сделали. Повторяю: мне нечего праздновать, мы все перепробовали. Япония отступила и вот так оборонялась.
Мы хорошо справились, мы избежали проблем. Но как справиться с коллапсом? Это невероятно, рассказать кому-то, что вы доминировали в течение 80 минут с Японией и что проиграли 1:2. К счастью, такое случается только раз в четыре года».
Сборная Японии выиграла ключевой поединок 3-го тура ЧМ-2022 у сборной Испании (2:1) и вышла в плей-офф.
Видеообзор матча Япония – Испания – 2:1
События матча
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