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Чемпионат мира
02 декабря 2022, 05:59 | Обновлено 02 декабря 2022, 06:14
971
0

Луис ЭНРИКЕ: «Невероятно: доминировали 80 минут с Японией и проиграли»

Главный тренер сборной Испании прокомментировал поражение от Японии

02 декабря 2022, 05:59 | Обновлено 02 декабря 2022, 06:14
971
0
Луис ЭНРИКЕ: «Невероятно: доминировали 80 минут с Японией и проиграли»
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал поражение от Японии (1:2) в 3-м туре ЧМ-2022:

«Мне нечего праздновать. Мы прошли квалификацию из группы, но я хотел выйти с первого места. Если бы Японии нужно было забить три гола, они бы это сделали. Повторяю: мне нечего праздновать, мы все перепробовали. Япония отступила и вот так оборонялась.

Мы хорошо справились, мы избежали проблем. Но как справиться с коллапсом? Это невероятно, рассказать кому-то, что вы доминировали в течение 80 минут с Японией и что проиграли 1:2. К счастью, такое случается только раз в четыре года».

Сборная Японии выиграла ключевой поединок 3-го тура ЧМ-2022 у сборной Испании (2:1) и вышла в плей-офф.

Видеообзор матча Япония – Испания 2:1

События матча

51’
ГОЛ ! Мяч забил Ао Танака (Япония).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Рицу Доан (Япония).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Альваро Мората (Испания).
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Источник Cadena Ser
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