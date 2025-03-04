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  4. Ханси ФЛИК: «Бенфика – фантастический соперник. На этой стадии слабых нет»
Лига чемпионов
04 марта 2025, 20:15 | Обновлено 04 марта 2025, 20:55
224
0

Ханси ФЛИК: «Бенфика – фантастический соперник. На этой стадии слабых нет»

«Барселона» будет гостить завтра в Лиссабоне

04 марта 2025, 20:15 | Обновлено 04 марта 2025, 20:55
224
0
Ханси ФЛИК: «Бенфика – фантастический соперник. На этой стадии слабых нет»
UEFA.com. Ханси Флик

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик прокомментировал завтрашний матч против «Бенфики» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Это противостояние продлится не 90, а как минимум 180 минут. Мы встречаемся с очень сильной командой, которая демонстрирует один из лучших уровней игры в этом сезоне.

Чтобы пройти дальше, нам нужно сыграть лучше, чем соперник. Мы хорошо подготовились, и, на мой взгляд, сейчас команда выглядит сильнее, чем на групповом этапе. Мы находимся в лучшей игровой динамике.

Левандовски набрал великолепную форму. Всегда хорошо иметь такого нападающего, который много забивает, и главное, что команда создает для него моменты. Это не работа одного игрока – на поле мы единое целое, и нам нужно выдержать остаток сезона на том же уровне, как и последние два месяца.

Еще раз повторюсь, что «Бенфика» - фантастический соперник. На этой стадии нет слабых команд. Нас ждет серьезное испытание, и сейчас мы сосредоточены исключительно на этом матче», – отметил Флик.

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Лига чемпионов Барселона Бенфика Бенфика - Барселона Ханс-Дитер Флик Мариуш Левандовски
Александр Сильченко Источник: УЕФА
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