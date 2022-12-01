Хорватия – Бельгия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Сегодня, 1 декабря, сборная Хорватии в третьем туре ЧМ-2022 играет с Бельгией. Начало матча – в 17:00 по Киеву.

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Составы команд:

Хорватия: Ливакович, Ловрен, Соса, Гвардиол, Юранович, Ковачич, Модрич, Брозович, Перишич, Ливайя, Крамарич

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Вертонген, Дендонкер, Витсель, Де Брюйне, Менье, Кастань, Карраско, Мертенс, Троссар

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча: