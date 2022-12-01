Чемпионат мира01 декабря 2022, 17:12 |
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Хорватия – Бельгия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Обзор матча третьего тура ЧМ-2022
01 декабря 2022, 17:12 |
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Сегодня, 1 декабря, сборная Хорватии в третьем туре ЧМ-2022 играет с Бельгией. Начало матча – в 17:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Составы команд:
Хорватия: Ливакович, Ловрен, Соса, Гвардиол, Юранович, Ковачич, Модрич, Брозович, Перишич, Ливайя, Крамарич
Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Вертонген, Дендонкер, Витсель, Де Брюйне, Менье, Кастань, Карраско, Мертенс, Троссар
Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
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