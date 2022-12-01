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Чемпионат мира
Хорватия
01.12.2022, FT 0 : 0
Бельгия
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Чемпионат мира
01 декабря 2022, 18:56 | Обновлено 01 декабря 2022, 19:01
2998
18

Чудом не пропустили. Хорватия оставила Бельгию без плей-офф ЧМ-2022

«Серебряные» призеры предыдущего мундиаля выбили из турнира в Катаре «бронзовых»

01 декабря 2022, 18:56 | Обновлено 01 декабря 2022, 19:01
2998
18
Чудом не пропустили. Хорватия оставила Бельгию без плей-офф ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine

Отчет о матче ожидайте позже.

Чемпионат мира. Групповой этап. Группа F. 3-й тур.

Хорватия – Бельгия - 0:0

Дендонкер, 67

Хорватия: Ливакович – Соса, Гвардиол, Ловрен, Юранович – Ковачич (Майер, 90+2), Брозович, Модрич – Перишич, Ливая (Петкович, 64), Крамарич (Пашалич, 64).

Бельгия: Куртуа – Вертонген, Альдервейрельд, Дендонкер (Тилеманс, 72) – Кастань, де Брюйне, Витсель, Менье (Э. Азар, 88) – Карраско (Доку, 72), Мертенс (Лукаку, 46), Троссар (Т. Азар, 58).

Арбитр: Энтони Тейлор (Вайсеншэйв, Англия).

Стадион: «Ахмед бин Али» (Эр-Райян, Катар).

Удары (в створ): 11 (4) – 15 (4)
Угловые: 2 – 4
Оффсайды: 4 – 0.

ХОРВАТИЯ - БЕЛЬГИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 18
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Леха
Марокко и Хорватия красавы опустили Куртуа и де брюйне Бельгия так и ничего не выиграет а подрастающее поколение у Бельгии никакое 
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+6
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zzg77
Молодці хорвати!!!
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+4
Злий Глобинець
Матч без голів, але дивився "на одному диханні". Хорвати молодці, хоч бельгійці і переломили хід гри у другому таймі. Ніхто бельгійцям не винен, що вони з двох метрів у порожні ворота попасти не можуть.
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+3
K_Sarioglo@i.ua
Днарі безхарактерні. Особливо Бельгія.
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+3
Петр Яновский
В Бельгии там такой настрой среди лидеров, так что все по делу. Рад за Марокко. Они заслужили. А Азар может и дальше штаны протирать, загребая кучу бабла.
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+1
pricolist
Правду Де Брюйне казав, що ці "старі" гравці вже ні на що не здатні) Бельгія була жахливою на чм і справедливо вилетіла. Нове покоління гравців у них так собі. 
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+1
Владислав Антонов
Іспанія чекає ще повториться 1/8 фіналу минулого Євро.
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+1
Cruijff
Азар-муділо казав, що якщо в нього буде настрій, Бельгія виграє ЧМ. 
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+1
Макс Максов
Бельгійці і датчани, не виправдали очікувань! Зате німцям може фартанути... Якщо вийдуть в плей-офф, то потрапляють на Марокко!
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+1
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