Чудом не пропустили. Хорватия оставила Бельгию без плей-офф ЧМ-2022
«Серебряные» призеры предыдущего мундиаля выбили из турнира в Катаре «бронзовых»
Отчет о матче ожидайте позже.
Чемпионат мира. Групповой этап. Группа F. 3-й тур.
Хорватия – Бельгия - 0:0
Дендонкер, 67
Хорватия: Ливакович – Соса, Гвардиол, Ловрен, Юранович – Ковачич (Майер, 90+2), Брозович, Модрич – Перишич, Ливая (Петкович, 64), Крамарич (Пашалич, 64).
Бельгия: Куртуа – Вертонген, Альдервейрельд, Дендонкер (Тилеманс, 72) – Кастань, де Брюйне, Витсель, Менье (Э. Азар, 88) – Карраско (Доку, 72), Мертенс (Лукаку, 46), Троссар (Т. Азар, 58).
Арбитр: Энтони Тейлор (Вайсеншэйв, Англия).
Стадион: «Ахмед бин Али» (Эр-Райян, Катар).
Удары (в створ): 11 (4) – 15 (4)
Угловые: 2 – 4
Оффсайды: 4 – 0.
ХОРВАТИЯ - БЕЛЬГИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 24°C
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