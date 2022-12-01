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01 декабря 2022, 19:46 | Обновлено 01 декабря 2022, 20:30
2147
2

Хорватия – Бельгия – 0:0. Кошмарный сон Лукаку. Обзор матча

Обзор матча третьего тура ЧМ-2022

01 декабря 2022, 19:46 | Обновлено 01 декабря 2022, 20:30
2147
2
Хорватия – Бельгия – 0:0. Кошмарный сон Лукаку. Обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 1 декабря, сборная Хорватии в третьем туре ЧМ-2022 играла с Бельгией. Матч завершился вничью 0:0.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Составы команд:

Хорватия: Ливакович, Ловрен, Соса, Гвардиол, Юранович, Ковачич, Модрич, Брозович, Перишич, Ливайя, Крамарич

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Вертонген, Дендонкер, Витсель, Де Брюйне, Менье, Кастань, Карраско, Мертенс, Троссар

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

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Источник Sport.ua
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dassin
Феллайни не грає вже чи як
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0
NachoBarbero
видео голов? каких таких голов?
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0
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