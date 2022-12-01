Чемпионат мира01 декабря 2022, 19:46 | Обновлено 01 декабря 2022, 20:30
2147
2
Хорватия – Бельгия – 0:0. Кошмарный сон Лукаку. Обзор матча
Обзор матча третьего тура ЧМ-2022
01 декабря 2022, 19:46 | Обновлено 01 декабря 2022, 20:30
2147
2
Сегодня, 1 декабря, сборная Хорватии в третьем туре ЧМ-2022 играла с Бельгией. Матч завершился вничью 0:0.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Составы команд:
Хорватия: Ливакович, Ловрен, Соса, Гвардиол, Юранович, Ковачич, Модрич, Брозович, Перишич, Ливайя, Крамарич
Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Вертонген, Дендонкер, Витсель, Де Брюйне, Менье, Кастань, Карраско, Мертенс, Троссар
Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 01 декабря 2022, 10:30 3
Украинец Мирослав Ступар принял не самое лучшее решение на мундиале сорокалетней давности…
Футбол | 01 декабря 2022, 09:45 6
Но платить ему все равно не собирается
Биатлон | 01.12.2022, 15:51
Футбол | 01.12.2022, 18:55
Футбол | 30.11.2022, 23:59
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Феллайни не грає вже чи як
видео голов? каких таких голов?
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
30.11.2022, 01:15 2
29.11.2022, 20:42 5
30.11.2022, 00:23 4
01.12.2022, 03:45
01.12.2022, 15:00 2
30.11.2022, 19:01 4
30.11.2022, 03:39
30.11.2022, 18:57 16