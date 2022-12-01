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Чемпионат мира
01 декабря 2022, 20:28 |
561
0

Роберто Мартинес объявил об уходе со сборной Бельгии

Испанский специалист и его команда провалились на чемпионате мира

01 декабря 2022, 20:28 |
561
0
Роберто Мартинес объявил об уходе со сборной Бельгии
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Мартинес

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес сообщил, что уходит в отставку после невыхода команды из группы F на чемпионате мира в Катаре.

«Это была моя последняя игра за сборную, и она была настолько эмоциональной, насколько вы можете себе представить», – сказал Мартинес.

Отметим, что испанский специалист работал со сборной Бельгии с 2016 года. За это время команда под его руководством провела 79 матчей, став третьей на чемпионате мира 2018 года. Также был четвертьфинал Евро-2020.

В Катаре сборная Бельгии обыграла Канаду, проиграла Марокко и в ключевом матче не смогла обыграть Хорватию.

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