Роберто Мартинес объявил об уходе со сборной Бельгии

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес сообщил, что уходит в отставку после невыхода команды из группы F на чемпионате мира в Катаре.

«Это была моя последняя игра за сборную, и она была настолько эмоциональной, насколько вы можете себе представить», – сказал Мартинес.

Отметим, что испанский специалист работал со сборной Бельгии с 2016 года. За это время команда под его руководством провела 79 матчей, став третьей на чемпионате мира 2018 года. Также был четвертьфинал Евро-2020.

В Катаре сборная Бельгии обыграла Канаду, проиграла Марокко и в ключевом матче не смогла обыграть Хорватию.