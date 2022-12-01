Роберто Мартинес объявил об уходе со сборной Бельгии
Испанский специалист и его команда провалились на чемпионате мира
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес сообщил, что уходит в отставку после невыхода команды из группы F на чемпионате мира в Катаре.
«Это была моя последняя игра за сборную, и она была настолько эмоциональной, насколько вы можете себе представить», – сказал Мартинес.
Отметим, что испанский специалист работал со сборной Бельгии с 2016 года. За это время команда под его руководством провела 79 матчей, став третьей на чемпионате мира 2018 года. Также был четвертьфинал Евро-2020.
В Катаре сборная Бельгии обыграла Канаду, проиграла Марокко и в ключевом матче не смогла обыграть Хорватию.
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