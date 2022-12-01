Хорватия – Бельгия. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией поединка 3-го тура чемпионата мира
В четверг, 1-го декабря, состоится поединок 3-го тура группового этапа чемпионата мира в рамках группы F, в котором сразятся Хорватия и Бельгия. Матч пройдет в Эр-Райяне (Катар), на поле стадиона «Ахмед бин Али», начало в 17:00.
Коллектив Роберто Мартинеса отвратительно, как для своего статуса в мировом футболе, проводит текущий чемпионат мира, и исправить свое положение может только за счет победы в заключительном туре группового этапа. Однако подобных исход идет в полное противоречие планам команды Златко Далича, которые делят первую строчку с Марокко (по 4 очка), и при этом опережают бельгийцев всего на один балл. Ничья при таких раскладах также не будет устраивать оба коллектива, потому что в таком случае они оба имеют возможность потерять больше, чем у них есть на данный момент.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Хорватия – Бельгия, за которой можно следить в украинской версии сайта.
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