В четверг, 1-го декабря, состоится поединок 3-го тура группового этапа чемпионата мира в рамках группы F, в котором сразятся Хорватия и Бельгия. Матч пройдет в Эр-Райяне (Катар), на поле стадиона «Ахмед бин Али», начало в 17:00.

Коллектив Роберто Мартинеса отвратительно, как для своего статуса в мировом футболе, проводит текущий чемпионат мира, и исправить свое положение может только за счет победы в заключительном туре группового этапа. Однако подобных исход идет в полное противоречие планам команды Златко Далича, которые делят первую строчку с Марокко (по 4 очка), и при этом опережают бельгийцев всего на один балл. Ничья при таких раскладах также не будет устраивать оба коллектива, потому что в таком случае они оба имеют возможность потерять больше, чем у них есть на данный момент.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Хорватия – Бельгия, за которой можно следить в украинской версии сайта.