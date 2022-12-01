Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хорватия – Бельгия. Текстовая трансляция матча
Чемпионат мира
Хорватия
01.12.2022 17:00 - : -
Бельгия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
01 декабря 2022, 01:47 | Обновлено 01 декабря 2022, 01:49
32
0

Хорватия – Бельгия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 3-го тура чемпионата мира

01 декабря 2022, 01:47 | Обновлено 01 декабря 2022, 01:49
32
0
Хорватия – Бельгия. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 1-го декабря, состоится поединок 3-го тура группового этапа чемпионата мира в рамках группы F, в котором сразятся Хорватия и Бельгия. Матч пройдет в Эр-Райяне (Катар), на поле стадиона «Ахмед бин Али», начало в 17:00.

Коллектив Роберто Мартинеса отвратительно, как для своего статуса в мировом футболе, проводит текущий чемпионат мира, и исправить свое положение может только за счет победы в заключительном туре группового этапа. Однако подобных исход идет в полное противоречие планам команды Златко Далича, которые делят первую строчку с Марокко (по 4 очка), и при этом опережают бельгийцев всего на один балл. Ничья при таких раскладах также не будет устраивать оба коллектива, потому что в таком случае они оба имеют возможность потерять больше, чем у них есть на данный момент.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Хорватия – Бельгия, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet
Сделать ставку Зробити ставку
FanSport
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Франция третий раз проиграла в звании чемпиона мира
Коста-Рика – Германия. Текстовая трансляция матча
Турнирные таблицы ЧМ-2022. Определено 10 из 16 участников плей-офф
сборная Хорватии по футболу сборная Бельгии по футболу ЧМ-2022 по футболу текстовая трансляция
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Саудовская Аравия – Мексика – 1:2. Видео голов и обзор матча
Футбол | 30 ноября 2022, 23:31 0
Саудовская Аравия – Мексика – 1:2. Видео голов и обзор матча
Саудовская Аравия – Мексика – 1:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 3-го тура чемпионата мира по футболу

Фиаско со вкусом успеха. Польша проиграла Аргентине, но остается в Катаре
Футбол | 30 ноября 2022, 22:59 28
Фиаско со вкусом успеха. Польша проиграла Аргентине, но остается в Катаре
Фиаско со вкусом успеха. Польша проиграла Аргентине, но остается в Катаре

Лионель Месси и Ко уверенно обыграли Роберта Левандовски со товарищи

Нокаут от кенгуру. Австралия оставила Данию без плей-офф ЧМ-2022
Футбол | 30.11.2022, 18:57
Нокаут от кенгуру. Австралия оставила Данию без плей-офф ЧМ-2022
Нокаут от кенгуру. Австралия оставила Данию без плей-офф ЧМ-2022
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик может отсосать, он меня не интересует»
Бокс | 30.11.2022, 14:13
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик может отсосать, он меня не интересует»
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик может отсосать, он меня не интересует»
Боя за все титулы не будет. Фьюри нашел повод не драться с Усиком
Бокс | 30.11.2022, 17:52
Боя за все титулы не будет. Фьюри нашел повод не драться с Усиком
Боя за все титулы не будет. Фьюри нашел повод не драться с Усиком
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
29.11.2022, 11:20
Биатлон
ФОТО. Болельщики сборной США вывесили украинский флаг на матче с Ираном
ФОТО. Болельщики сборной США вывесили украинский флаг на матче с Ираном
29.11.2022, 22:17 3
Футбол
ВСУ оценили информацию о количестве погибших украинских военных
ВСУ оценили информацию о количестве погибших украинских военных
30.11.2022, 15:10 1
Война
Майк Тайсон пообещал избить Канело Альвареса за то, что он угрожал Месси
Майк Тайсон пообещал избить Канело Альвареса за то, что он угрожал Месси
30.11.2022, 01:15 2
Бокс
Скандальная победа Шахтера, ничья Динамо, дерби не в пользу Днепра-1
Скандальная победа Шахтера, ничья Динамо, дерби не в пользу Днепра-1
29.11.2022, 13:26 3
Футбол
Просто не будет: с чем Украина подходит к новому биатлонному сезону?
Просто не будет: с чем Украина подходит к новому биатлонному сезону?
29.11.2022, 09:00 2
Биатлон
Джордж КАМБОСОС: «Хейни победит Ломаченко. Он слишком большой и сильный»
Джордж КАМБОСОС: «Хейни победит Ломаченко. Он слишком большой и сильный»
29.11.2022, 10:48 3
Бокс
Лукаку пришлось разнимать большую драку в сборной Бельгии
Лукаку пришлось разнимать большую драку в сборной Бельгии
29.11.2022, 11:28 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности