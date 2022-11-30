1 декабря состоится матч 3-го тура чемпионата мира в группе F между сборными Хорватии и Бельгии. Игра начнется в 17:00.

Хорватия

Сборную Хорватии многие списали со счетов еще до старта турнира по причине возраста. Костяк этой команды играл еще на невероятном для хорватов ЧМ-2018, а теперь, мол, время большинства ветеранов прошло. Частично это подтвердил первый матч чемпионата мира, в котором хорваты сыграли не очень интересную нулевую ничью с Марокко. Однако вторая игра заставила задуматься. В матче с Канадой сборная Хорватии пропустила на 2-й минуте, а затем просто снесла противника.

10 ударов в створ ворот и четыре гола, а Модрич, Перишич, Брозович и Крамарич показали, что с ними все в порядке. 4 очка - хороший результат после двух туров, но расслабляться команде нельзя, потому что поражение в последнем туре с высокой вероятностью оставит хорватов без плей-офф.

Отметим, что команды группы F в 1/8 финала выходят на участников квартета E, где первое место, вероятно, займет Испания.

У хорватов перед матчем с Бельгией проблем с составом почти нет. В игре с Марокко травму получил Никола Влашич, но его успешно заменил Марко Ливайя.

Бельгия

Про сборную Бельгии, как и про Хорватию, последние годы говорят в контексте золотого поколения, которое идет на спад. Только Хорватия может похвастаться выходом в финал ЧМ-2018, а вот бельгийцы все никак не могут добиться серьезных результатов. Хавбек Кевин де Брюйне прямо заявил, что нынешняя команда ничего и не добьется, так как уже слишком старая. Проблемы не только в возрасте, но старт турнира подтверждает слова де Брюйне.

В первом матче Бельгия с большими трудностями переиграла Канаду 1:0, а во втором поединке уступила Марокко 0:2. Африканская команда была намного злее и голоднее, поэтому справедливо добилась такой победы. Судя по всему, эта неудача активизировала конфликты внутри команды. По информации СМИ, потасовку между Эденом Азаром, Кевином де Брюйне и Яном Вертонгеном пришлось разнимать Ромелу Лукаку. При этом у де Брюйне давний конфликт с Тибо Куртуа, у самого Лукаку - с Миши Батшуайи, а Азар не дружит с Леандро Троссардом. В общем, весело, а впереди тяжелейший матч с Хорватией, где нужно только побеждать.

Если не говорить о конфликте внутри коллектива, то главной проблемой Бельгии является физическая форма Ромелу Лукаку. Ведущий форвард не вышел на матч с Канадой, а против Марокко сумел отыграть всего 10 минут. Есть сомнения, что Ромелу готов начать ключевой поединок в старте, однако, возможно, у наставника Роберто Мартинеса не будет другого выхода.

Ориентировочные составы

Хорватия: Ливакович, Юранович, Ловрен, Гвардиол, Соса, Модрич, Брозович, Ковачич, Крамарич, Ливайя, Перишич

Бельгия: Куртуа, Альдервейрельд, Вертонген, Кастань, Мунье, Витсель, Тилеманс, Троссард, Де Брюйне, Э.Азар, Лукаку

Прогноз

Обеим командам желательно побеждать, чтобы точно проходить дальше. Учитывая разговоры о конфликте в сборной Бельгии, фаворитом кажется Хорватия, однако нынешняя ситуация может как-то пробудить коллектив и доказать все на поле. Пока что ничья выглядит реальным вариантом.

1 декабря, четверг