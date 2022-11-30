Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тунис - Франция. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Чемпионат мира
30 ноября 2022, 17:08 | Обновлено 30 ноября 2022, 18:33
611
0

Тунис - Франция. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Фрагменты матча чемпионата мира

30 ноября 2022, 17:08 | Обновлено 30 ноября 2022, 18:33
611
0
Тунис - Франция. Видео голов и обзор матча (обновляется)
twitter.com/FIFAWorldCup

В 17:00 стартовал матч 3-го тура чемпионата мира между Тунисом и Францией. Сборная Франции уже гарантировала себе плей-офф, поэтому на игру вышла резервным составом.

В новости будут появляться голы, а также обзор матча.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Тунис - Франция 1:0. Гол Хазри

По теме:
ВИДЕО. Тунис борется за плей-офф. Команда забила в ворота Франции
ВИДЕО. Австралия открыла счет в матче с Данией и близка к плей-офф
Кейруш покинул пост главного тренера сборной Ирана
сборная Франции по футболу сборная Туниса по футболу ЧМ-2022 по футболу видео голов и обзор
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Болельщики сборной США вывесили украинский флаг на матче с Ираном
Футбол | 29 ноября 2022, 22:17 3
ФОТО. Болельщики сборной США вывесили украинский флаг на матче с Ираном
ФОТО. Болельщики сборной США вывесили украинский флаг на матче с Ираном

Мы знаем, за кого болеть

Известны 5 из 16 участников плей-офф ЧМ-2022
Футбол | 29 ноября 2022, 19:51 0
Известны 5 из 16 участников плей-офф ЧМ-2022
Известны 5 из 16 участников плей-офф ЧМ-2022

Групповая стадия мундиаля в Катаре вышла на финишную прямую

Пулишич попал в больницу, став героем матча с Ираном. Что случилось?
Футбол | 30.11.2022, 03:39
Пулишич попал в больницу, став героем матча с Ираном. Что случилось?
Пулишич попал в больницу, став героем матча с Ираном. Что случилось?
Тренер Металлиста: «Команда надломилась в последних матчах. Будем работать»
Футбол | 30.11.2022, 18:13
Тренер Металлиста: «Команда надломилась в последних матчах. Будем работать»
Тренер Металлиста: «Команда надломилась в последних матчах. Будем работать»
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик может отсосать, он меня не интересует»
Бокс | 30.11.2022, 14:13
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик может отсосать, он меня не интересует»
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик может отсосать, он меня не интересует»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Зеленский встретился с Шевченко, Усиком и Свитолиной
ВИДЕО. Зеленский встретился с Шевченко, Усиком и Свитолиной
29.11.2022, 13:42 9
Война
Источник: Павелко арестован на два месяца
Источник: Павелко арестован на два месяца
29.11.2022, 12:40 40
Футбол
Майк Тайсон пообещал избить Канело Альвареса за то, что он угрожал Месси
Майк Тайсон пообещал избить Канело Альвареса за то, что он угрожал Месси
30.11.2022, 01:15 2
Бокс
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
30.11.2022, 02:35 2
MMA
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
30.11.2022, 11:33 1
Футбол
Осечка фаворита. Кривбасс первым в сезоне УПЛ обыграл Днепр-1
Осечка фаворита. Кривбасс первым в сезоне УПЛ обыграл Днепр-1
28.11.2022, 16:25 45
Футбол
Джордж КАМБОСОС: «Хейни победит Ломаченко. Он слишком большой и сильный»
Джордж КАМБОСОС: «Хейни победит Ломаченко. Он слишком большой и сильный»
29.11.2022, 10:48 3
Бокс
ФОТО. У испанских фанатов на ЧМ-2022 отобрали флаг полка Азов
ФОТО. У испанских фанатов на ЧМ-2022 отобрали флаг полка Азов
28.11.2022, 22:06 12
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности