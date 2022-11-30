Чемпионат мира30 ноября 2022, 17:08 | Обновлено 30 ноября 2022, 18:33
611
0
Тунис - Франция. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Фрагменты матча чемпионата мира
30 ноября 2022, 17:08 | Обновлено 30 ноября 2022, 18:33
611
0
В 17:00 стартовал матч 3-го тура чемпионата мира между Тунисом и Францией. Сборная Франции уже гарантировала себе плей-офф, поэтому на игру вышла резервным составом.
В новости будут появляться голы, а также обзор матча.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Тунис - Франция 1:0. Гол Хазри
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 29 ноября 2022, 22:17 3
Мы знаем, за кого болеть
Футбол | 29 ноября 2022, 19:51 0
Групповая стадия мундиаля в Катаре вышла на финишную прямую
Футбол | 30.11.2022, 03:39
Футбол | 30.11.2022, 18:13
Бокс | 30.11.2022, 14:13
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
29.11.2022, 13:42 9
29.11.2022, 12:40 40
30.11.2022, 01:15 2
30.11.2022, 02:35 2
30.11.2022, 11:33 1
28.11.2022, 16:25 45
29.11.2022, 10:48 3
28.11.2022, 22:06 12