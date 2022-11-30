Тунис - Франция. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В 17:00 стартовал матч 3-го тура чемпионата мира между Тунисом и Францией. Сборная Франции уже гарантировала себе плей-офф, поэтому на игру вышла резервным составом.

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Тунис - Франция 1:0. Гол Хазри