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Тунис
30.11.2022 17:00 - : -
Франция
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30 ноября 2022, 00:21 | Обновлено 30 ноября 2022, 00:29
138
0

Тунис – Франция. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира

Африканцы попробуют совершить маловероятное?

30 ноября 2022, 00:21 | Обновлено 30 ноября 2022, 00:29
138
0
Тунис – Франция. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 30 ноября, в Эр-Райяне на стадионе «Эдьюкейшн Сити», вместимостью 45 000 зрителей, состоится матч 3-го тура в квартете D группового этапа чемпионата мира 2022, в котором отношения выяснят сборные Туниса и Франции. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по Киеву.

Тунис

Сборная Туниса после двух матчей на групповой стадии ЧМ-2022 имеет в активе только одно набранное очко. На почин кампании она сыграла вничью 0:0 с командой Дании. Во второй встрече в Катаре африканцы потерпели минимальное поражение от сборной Австралии – 0:1.

Таким образом, перед предстоящей игрой расклад приоритетов для Туниса весьма просто – ему необходима лишь победа над французской сборной. Она и только она позволит ему надеется на путевку в плей-офф чемпионата мира.

Впрочем, может так случиться, что даже победа не откроет перед тунисцами дверь в нокаут-стадию. Не будем забывать, что в параллельном матче квартета D сойдутся команды Австралии, у которой 3 очка, и Дании, имеющая 1 пункт. На руку Тунису может быть только победа датчан над австралийцами при, конечно же, их собственной победе над французами. Не кажется ли вам, что это все же нечто из разряда маловероятного?

Франция

Команда Дидье Дешама уже имеет в кармане путевку в плей-офф чемпионата мира. Она единолично лидирует в таблице группы D, имея в активе 6 очков из шести возможных. И лидирующего статуса ее уже никто не лишит.

Французы в стартовой игре в Катаре со счетом 4:1 разгромили Австралию. Затем действующие чемпионы мира со счетом 2:1 сломили сопротивление команды Дании. Исходя из раскладов, сборную Франции не расстроит даже сенсационное поражение от команды Туниса. Единственное: не гоже как-то сильнейшей сборной мира проигрывать на мундиале сборной, которая занимает 30-е место в мировом рейтинге.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что Франция в данном матче одержит победу. Поэтому, нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.48 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

Тунис: Дамен – Бронн, Мерия, Тальби, Дрегер, Схири, Лайдуни, Абди, Мсакни, Слити, Жебали.

Франция: Льорис – Павар, Конате, Упамекано, Эрнандес, Тчуамени, Рабьо, Дембеле, Гризманн, Мбаппе, Жиру.

30 ноября

Тунис – Франция
Эр-Райян. Стадион «Эдьюкейшн Сити». 17:00
ТВ-трансляция – Суспильне
Прогноз Sport.ua – 0:2
Parimatch
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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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