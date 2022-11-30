Тунис – Франция. Смотреть онлайн LIVE трансляцию ЧМ-2022

В среду, 30 ноября, состоится матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2022 в квартете D, в котором встретятся сборные Туниса и Франции.

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Поединок состоится в Эр-Райяне на стадионе «Эдьюкейшн Сити». Начало – в 17:00 по киевскому времени.

В Украине поединок будут транслировать региональные каналы Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO.