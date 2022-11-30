Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тунис – Франция. Смотреть онлайн LIVE трансляцию ЧМ-2022
Чемпионат мира
Тунис
30.11.2022 17:00 - : -
Франция
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
30 ноября 2022, 06:27 | Обновлено 30 ноября 2022, 06:55
102
0

Тунис – Франция. Смотреть онлайн LIVE трансляцию ЧМ-2022

Смотрите 30 ноября в 17:00 матч Мундиаля-2022

30 ноября 2022, 06:27 | Обновлено 30 ноября 2022, 06:55
102
0
Тунис – Франция. Смотреть онлайн LIVE трансляцию ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 30 ноября, состоится матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2022 в квартете D, в котором встретятся сборные Туниса и Франции.

Поединок состоится в Эр-Райяне на стадионе «Эдьюкейшн Сити». Начало – в 17:00 по киевскому времени.

В Украине поединок будут транслировать региональные каналы Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO.

Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet
Сделать ставку Зробити ставку
FanSport
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Саудовская Аравия – Мексика
Саудовская Аравия – Мексика. Смотреть онлайн LIVE трансляцию ЧМ-2022
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Тунис – Франция
смотреть онлайн ЧМ-2022 по футболу сборная Франции по футболу сборная Туниса по футболу Тунис - Франция
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лукаку пришлось разнимать большую драку в сборной Бельгии
Футбол | 29 ноября 2022, 11:28 9
Лукаку пришлось разнимать большую драку в сборной Бельгии
Лукаку пришлось разнимать большую драку в сборной Бельгии

В команде напряженная атмосфера

Интернасьонал нашел козырь в переговорах с Шахтером по Витао
Футбол | 29 ноября 2022, 23:53 0
Интернасьонал нашел козырь в переговорах с Шахтером по Витао
Интернасьонал нашел козырь в переговорах с Шахтером по Витао

Бразильский клуб очень хочет сохранить центрбека в своих рядах на полноценной основе

ФОТО. Болельщики сборной США вывесили украинский флаг на матче с Ираном
Футбол | 29.11.2022, 22:17
ФОТО. Болельщики сборной США вывесили украинский флаг на матче с Ираном
ФОТО. Болельщики сборной США вывесили украинский флаг на матче с Ираном
Источник: Павелко арестован на два месяца
Футбол | 29.11.2022, 12:40
Источник: Павелко арестован на два месяца
Источник: Павелко арестован на два месяца
Скандальная победа Шахтера, ничья Динамо, дерби не в пользу Днепра-1
Футбол | 29.11.2022, 13:26
Скандальная победа Шахтера, ничья Динамо, дерби не в пользу Днепра-1
Скандальная победа Шахтера, ничья Динамо, дерби не в пользу Днепра-1
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сергей СЕДНЕВ: «Слезы Брынзака были искренними»
Сергей СЕДНЕВ: «Слезы Брынзака были искренними»
28.11.2022, 14:50 7
Биатлон
Пидручный – вне состава Украины на индивидуальную гонку в Контиолахти
Пидручный – вне состава Украины на индивидуальную гонку в Контиолахти
28.11.2022, 19:50 2
Биатлон
Стало известно, сколько Шахтер заплатил за Гочолейшвили
Стало известно, сколько Шахтер заплатил за Гочолейшвили
29.11.2022, 20:33
Футбол
Осечка фаворита. Кривбасс первым в сезоне УПЛ обыграл Днепр-1
Осечка фаворита. Кривбасс первым в сезоне УПЛ обыграл Днепр-1
28.11.2022, 16:25 45
Футбол
Контиолахти-2022. Украинцы не попали в топ-25 в первой гонке сезона
Контиолахти-2022. Украинцы не попали в топ-25 в первой гонке сезона
29.11.2022, 15:56 3
Биатлон
ФОТО. У испанских фанатов на ЧМ-2022 отобрали флаг полка Азов
ФОТО. У испанских фанатов на ЧМ-2022 отобрали флаг полка Азов
28.11.2022, 22:06 12
Война
Высоколиквидный актив. Как легионер Шахтера неожиданно расцвел в аренде
Высоколиквидный актив. Как легионер Шахтера неожиданно расцвел в аренде
29.11.2022, 09:47 1
Футбол
Известный боксер пригрозил Месси из-за неуважения к Мексике
Известный боксер пригрозил Месси из-за неуважения к Мексике
28.11.2022, 09:48 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности