Чемпионат мира30 ноября 2022, 06:27 | Обновлено 30 ноября 2022, 06:55
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Тунис – Франция. Смотреть онлайн LIVE трансляцию ЧМ-2022
Смотрите 30 ноября в 17:00 матч Мундиаля-2022
30 ноября 2022, 06:27 | Обновлено 30 ноября 2022, 06:55
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В среду, 30 ноября, состоится матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2022 в квартете D, в котором встретятся сборные Туниса и Франции.
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Поединок состоится в Эр-Райяне на стадионе «Эдьюкейшн Сити». Начало – в 17:00 по киевскому времени.
В Украине поединок будут транслировать региональные каналы Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO.
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