Чемпионат мира30 ноября 2022, 19:52 |
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Тунис - Франция - 1:0. Есть победа, но нет плей-офф. Обзор матча ЧМ-2022
Фрагменты матча чемпионата мира
30 ноября 2022, 19:52 |
1430
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В 17:00 стартовал матч 3-го тура чемпионата мира между Тунисом и Францией. Сборная Франции уже гарантировала себе плей-офф, поэтому на игру вышла резервным составом.
Тунис выиграл со счетом 1:0, однако это не позволило команде выйти в плей-офф ЧМ-2022. Сборная финишировала третьей.
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Тунис - Франция 1:0. Обзор матча
Тунис - Франция 1:0. Гол Хазри
События матча
58’
ГОЛ ! Мяч забил Вахби Хазри (Тунис).
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