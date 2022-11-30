Тунис - Франция - 1:0. Есть победа, но нет плей-офф. Обзор матча ЧМ-2022

В 17:00 стартовал матч 3-го тура чемпионата мира между Тунисом и Францией. Сборная Франции уже гарантировала себе плей-офф, поэтому на игру вышла резервным составом.

Тунис выиграл со счетом 1:0, однако это не позволило команде выйти в плей-офф ЧМ-2022. Сборная финишировала третьей.

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Тунис - Франция 1:0. Обзор матча

Тунис - Франция 1:0. Гол Хазри