VAR отменил гол Гризманна! Тунис обыграл Францию, но путевка ушла другим

30 ноября в катарском городе Эр-Райяне на стадионе «Эдьюкейшн Сити» состоялся матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2022 в группе D, в котором встречались сборные Туниса и Франции.

Для сборной Франции матч особого турнирного значения не имел. Потерять первое место группы можно было только при крупном проигрыше.

Поэтому Дидье Дешам сделал ротацию. В заявке французов не оказалось лидеров команды: Килиан Мбаппе, Антуан Гризманн и Оливье Жиру остались в резерве.

А вот Тунис при некоторых раскладах мог даже выйти в 1/8 финала. Для этого африканской команде нужна была своя победа, плюс либо ничья в матче Австралии и Дании, либо же победа датчан, но с разницей хуже, чем у Туниса.

В дебюте матча запомнился момент, когда Вахби Хазри со стандарта выполнил отличную подачу в центр штрафной площади, а Надер Гандри в одно касание точно пробил в угол ворот. Но при этом судья гол не засчитал, так как центрбек сборной Туниса был в офсайде.

Вскоре активный Вахби Хазри вошел в штрафную площадь и оказался на газоне, но судья Мэттью Конгер справедливо показал, что никакого пенальти не будет. В целом голевых моментов в первой половине игры было немного.

У сборной Франции в измененном составе мяч держался не особо хорошо, и обновленная команда Дидье Дешама иногда даже вынуждена была отбиваться.

На 40-й минуте Рафаэль Варан грубо ошибся на своей половине поля, и тот же Вахби Хазри пробил по воротам из-за пределов штрафной площади пробил по воротам. Манданда отбил мяч кулаками перед собой, а Дисаси выбил мяч на угловой.

Хотя игра шла примерно на равных и после перерыва, гол Туниса стал неожиданностью.

На 58-й минуте после обрезки Фофана в центре поля игроки сборной Туниса провели быструю контратаку. Вахби Хазри получил мяч на ход и точно пробил под правую от себя штангу мимо Стива Манданда, который выскочил из ворот, пытаясь сократить дистанцию. 1:0, и это был первый гол Туниса на ЧМ-2022!

Проигрывать Дешаму не хотелось, и он выпустил на замену Мбаппе, Гризманна и Дембеле. И попытки сборной Франции отыграться, как казалось, увенчались успехом на 90+8 минуте.

Антуан Гризманн первым оказался на отскоке мяча от защитника и точно пробил по воротам с помощью рикошета. Однако судья отменил гол с помощью VAR. В момент подачи Тчуамени Гризманн был в офсайде. Мэттью Конгер посмотрел повторы и принял решение гол не засчитывать.

Итак, 1:0. Тунис сенсационно обыграл Францию. Но в 1/8 финала пробилась Австралия, в другом матче группы обыгравшая Данию (1:0).

Итоговое положение: 1. Франция – 6 очков, 2. Австралия – 6, 3. Тунис – 4, 4. Дания – 1.

Чемпионат мира 2022

3-й тур. Группа D, 30 ноября, 18.00, Education City Stadium

Тунис – Франция – 1:0

Гол: Хазри, 58.

Тунис: Дамен, Кешрида, Гандри, Мерья, Тальби, Маалуль, Схири, Лаидуни, Бен-Ромдан (Шалали, 74), Слиман (Абди, 83), Хазри (Жебали, 59).

Франция: Манданда, Дисаси, Варан (Салиба, 63), Конате, Камавинга, Верету (Рабьо, 63), Тчуамени, Фофана (Гризманн, 73), Гендузи (Дембеле, 79), Коман (Мбаппе, 63), Коло-Муани.

Предупреждение: Кешрида, 28.