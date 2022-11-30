Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дидье ДЕШАМ: «Были трудности из-за выбора, который я сделал перед игрой»
Чемпионат мира
Тунис
30.11.2022, FT 1 : 0
Франция
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
30 ноября 2022, 20:52 | Обновлено 30 ноября 2022, 20:54
273
0

Дидье ДЕШАМ: «Были трудности из-за выбора, который я сделал перед игрой»

Французский наставник – о матче с Тунисом на ЧМ-2022

30 ноября 2022, 20:52 | Обновлено 30 ноября 2022, 20:54
273
0
Дидье ДЕШАМ: «Были трудности из-за выбора, который я сделал перед игрой»
Getty Images/Global Images Ukraine. Дидье Дешам

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам дал оценку игре команды с Тунисом в 3-м туре групповой стадии мундиаля-2022, в котором его подопечные уступили со счетом 0:1.

«У нас были некоторые трудности из-за выбора, который я сделал перед этой встречей. Однако эти решения должны помочь нам через четыре дня. Некоторые игроки рисковали получить травму, а мы только что сыграли два очень напряженных матча. Также мы позволили запасным поучаствовать в матче чемпионата мира.

Мы достигли цели, и сейчас нам нужно восстанавливать свои силы. Теперь начнется совсем другое соревнование», – заявил Дешам.

Сборная Франции проиграла команде Туниса в статусе досрочного участника плей-офф ЧМ-2022. В 1/8 финала французы встретятся с победителем квартета С, где выступают Польша, Аргентина, Саудовская Аравия и Мексика.

По теме:
Защитник сборной Франции: «Нужно забыть об этой маленькой ошибке»
Лучше Марадоны. Месси побил рекорд легендарного соотечественника
Бен Уайт покинул расположение сборной Англии. Для него ЧМ закончен
ЧМ-2022 по футболу Дидье Дешам сборная Туниса по футболу сборная Франции по футболу Тунис - Франция
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Get Italian Football News
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Болельщики сборной США вывесили украинский флаг на матче с Ираном
Футбол | 29 ноября 2022, 22:17 3
ФОТО. Болельщики сборной США вывесили украинский флаг на матче с Ираном
ФОТО. Болельщики сборной США вывесили украинский флаг на матче с Ираном

Мы знаем, за кого болеть

УАФ планирует созвать внеочередной конгресс и провести выборы президента
Футбол | 30 ноября 2022, 16:29 7
УАФ планирует созвать внеочередной конгресс и провести выборы президента
УАФ планирует созвать внеочередной конгресс и провести выборы президента

В украинском футболе происходят странные вещи

Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 30.11.2022, 11:33
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Тунис - Франция - 1:0. Есть победа, но нет плей-офф. Обзор матча ЧМ-2022
Футбол | 30.11.2022, 19:52
Тунис - Франция - 1:0. Есть победа, но нет плей-офф. Обзор матча ЧМ-2022
Тунис - Франция - 1:0. Есть победа, но нет плей-офф. Обзор матча ЧМ-2022
Фанат рассказал, почему выбежал на ЧМ в футболке с надписью Спасите Украину
Футбол | 29.11.2022, 22:34
Фанат рассказал, почему выбежал на ЧМ в футболке с надписью Спасите Украину
Фанат рассказал, почему выбежал на ЧМ в футболке с надписью Спасите Украину
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Майк Тайсон пообещал избить Канело Альвареса за то, что он угрожал Месси
Майк Тайсон пообещал избить Канело Альвареса за то, что он угрожал Месси
30.11.2022, 01:15 2
Бокс
ФОТО. Павелко в суде. Президенту УАФ выбирают меру пресечения
ФОТО. Павелко в суде. Президенту УАФ выбирают меру пресечения
29.11.2022, 10:30 29
Футбол
Источник: Павелко арестован на два месяца
Источник: Павелко арестован на два месяца
29.11.2022, 12:40 40
Футбол
Осечка фаворита. Кривбасс первым в сезоне УПЛ обыграл Днепр-1
Осечка фаворита. Кривбасс первым в сезоне УПЛ обыграл Днепр-1
28.11.2022, 16:25 45
Футбол
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
30.11.2022, 02:35 2
MMA
ФОТО. У испанских фанатов на ЧМ-2022 отобрали флаг полка Азов
ФОТО. У испанских фанатов на ЧМ-2022 отобрали флаг полка Азов
28.11.2022, 22:06 13
Война
Джордж КАМБОСОС: «Хейни победит Ломаченко. Он слишком большой и сильный»
Джордж КАМБОСОС: «Хейни победит Ломаченко. Он слишком большой и сильный»
29.11.2022, 10:48 3
Бокс
СВИТОЛИНА: «День начался с вырванного зуба, а закончился чатом с Зеленским»
СВИТОЛИНА: «День начался с вырванного зуба, а закончился чатом с Зеленским»
29.11.2022, 23:48
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности