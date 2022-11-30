Дидье ДЕШАМ: «Были трудности из-за выбора, который я сделал перед игрой»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам дал оценку игре команды с Тунисом в 3-м туре групповой стадии мундиаля-2022, в котором его подопечные уступили со счетом 0:1.

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«У нас были некоторые трудности из-за выбора, который я сделал перед этой встречей. Однако эти решения должны помочь нам через четыре дня. Некоторые игроки рисковали получить травму, а мы только что сыграли два очень напряженных матча. Также мы позволили запасным поучаствовать в матче чемпионата мира.

Мы достигли цели, и сейчас нам нужно восстанавливать свои силы. Теперь начнется совсем другое соревнование», – заявил Дешам.

Сборная Франции проиграла команде Туниса в статусе досрочного участника плей-офф ЧМ-2022. В 1/8 финала французы встретятся с победителем квартета С, где выступают Польша, Аргентина, Саудовская Аравия и Мексика.