Отступные – 1 млрд евро. Барселона готовит новый контракт 19-летнему игроку
Алекс Бальде может остаться в каталонском клубе еще на 5 лет
Испанский футбольный клуб «Барселона» готовит новый контракт для 19-летнего защитника Алекса Бальде.
Сообщается, что новое соглашение Бальде будет рассчитано на пять лет. Кроме повышения зарплаты, обсуждается также вопрос отступных.
Ожидается, что сумма отступных составит 1 миллиард евро – такая же сумма прописана в соглашениях Педри, Гави и Феррана Торреса.
Текущее соглашение Бальде с клубом действует до лета 2024 года.
Отметим, что Алекс Бальде приехал с Испанией на ЧМ-2022 по футболу. Он заменил Гайю в последний момент.
Barcelona proposal to Alejandro Balde for new contract will be a five year deal with an increased salary — also release clause will be discussed. 🚨🔵🔴 #FCB— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 27, 2022
Potential release clause would be worth €1B, same as Gavi, Pedri, Koundé, Ferran Torres and more. pic.twitter.com/0O3IVUkMJB
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