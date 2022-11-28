Отступные – 1 млрд евро. Барселона готовит новый контракт 19-летнему игроку

Испанский футбольный клуб «Барселона» готовит новый контракт для 19-летнего защитника Алекса Бальде.

Сообщается, что новое соглашение Бальде будет рассчитано на пять лет. Кроме повышения зарплаты, обсуждается также вопрос отступных.

Ожидается, что сумма отступных составит 1 миллиард евро – такая же сумма прописана в соглашениях Педри, Гави и Феррана Торреса.

Текущее соглашение Бальде с клубом действует до лета 2024 года.

Отметим, что Алекс Бальде приехал с Испанией на ЧМ-2022 по футболу. Он заменил Гайю в последний момент.