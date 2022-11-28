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  4. Отступные – 1 млрд евро. Барселона готовит новый контракт 19-летнему игроку
Испания
28 ноября 2022, 08:40 | Обновлено 28 ноября 2022, 09:37
1196
0

Отступные – 1 млрд евро. Барселона готовит новый контракт 19-летнему игроку

Алекс Бальде может остаться в каталонском клубе еще на 5 лет

28 ноября 2022, 08:40 | Обновлено 28 ноября 2022, 09:37
1196
0
Отступные – 1 млрд евро. Барселона готовит новый контракт 19-летнему игроку
Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс Бальде

Испанский футбольный клуб «Барселона» готовит новый контракт для 19-летнего защитника Алекса Бальде.

Сообщается, что новое соглашение Бальде будет рассчитано на пять лет. Кроме повышения зарплаты, обсуждается также вопрос отступных.

Ожидается, что сумма отступных составит 1 миллиард евро – такая же сумма прописана в соглашениях Педри, Гави и Феррана Торреса.

Текущее соглашение Бальде с клубом действует до лета 2024 года.

Отметим, что Алекс Бальде приехал с Испанией на ЧМ-2022 по футболу. Он заменил Гайю в последний момент.

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Алекс Бальде Барселона продление контракта
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