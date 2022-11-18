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  4. 19-летний дебютант заменит Гайю в составе Испании на ЧМ-2022
Украина. Премьер лига
18 ноября 2022, 16:01 |
230
0

19-летний дебютант заменит Гайю в составе Испании на ЧМ-2022

Алекс Бальде поедет в Катар

18 ноября 2022, 16:01 |
230
0
19-летний дебютант заменит Гайю в составе Испании на ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс Бальде

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике был вынужден внести изменение в итоговую заявку команды на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Травму получил левый защитник Хосе Гайя.

По информации испанских СМИ, в заявке сборной Испании Гайю заменит 19-летний Алекс Бальде из «Барселоны». Он также выступает на позиции левого защитника.

На данный момент Бальде не провел ни одного матча за взрослую сборную Испании, выступал только за молодежные команды.

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