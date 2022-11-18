Украина. Премьер лига18 ноября 2022, 16:01 |
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19-летний дебютант заменит Гайю в составе Испании на ЧМ-2022
Алекс Бальде поедет в Катар
18 ноября 2022, 16:01 |
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Главный тренер сборной Испании Луис Энрике был вынужден внести изменение в итоговую заявку команды на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Травму получил левый защитник Хосе Гайя.
По информации испанских СМИ, в заявке сборной Испании Гайю заменит 19-летний Алекс Бальде из «Барселоны». Он также выступает на позиции левого защитника.
На данный момент Бальде не провел ни одного матча за взрослую сборную Испании, выступал только за молодежные команды.
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