19-летний дебютант заменит Гайю в составе Испании на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике был вынужден внести изменение в итоговую заявку команды на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Травму получил левый защитник Хосе Гайя.

По информации испанских СМИ, в заявке сборной Испании Гайю заменит 19-летний Алекс Бальде из «Барселоны». Он также выступает на позиции левого защитника.

На данный момент Бальде не провел ни одного матча за взрослую сборную Испании, выступал только за молодежные команды.