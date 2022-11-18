Сборная Испании потеряла защитника из-за травмы

Защитник «Валенсии» и сборной Испании Хосе Гайя пропустит чемпионат мира 2022 года в Катаре. Об этом сообщают испанские СМИ.

Гайя получил травму лодыжки на тренировке. Пока что не известно, кто заменить его в заявке команды Луиса Энрике. Суммарно 27-летний Гайя на данный момент провел 18 матчей за сборную Испании и забил 3 гола.

На групповом этапе ЧМ-2022 сборная Испании сыграет с Германией, Японией и Коста-Рикой.