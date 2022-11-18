Чемпионат мира18 ноября 2022, 13:59 | Обновлено 18 ноября 2022, 14:06
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Сборная Испании потеряла защитника из-за травмы
Хосе Гайя на чемпионате мира не сыграет
18 ноября 2022, 13:59 | Обновлено 18 ноября 2022, 14:06
521
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Защитник «Валенсии» и сборной Испании Хосе Гайя пропустит чемпионат мира 2022 года в Катаре. Об этом сообщают испанские СМИ.
Гайя получил травму лодыжки на тренировке. Пока что не известно, кто заменить его в заявке команды Луиса Энрике. Суммарно 27-летний Гайя на данный момент провел 18 матчей за сборную Испании и забил 3 гола.
На групповом этапе ЧМ-2022 сборная Испании сыграет с Германией, Японией и Коста-Рикой.
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