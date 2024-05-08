Катерина Байндл сыграет первый матч за полгода

Украинская теннисистка Катерина Байндл возвращается в соревнованиями. В среду она сыграет первый матч с октября прошлого года, когда выступала на турнире серии WTA 250 в Клуж-Напоке (Румыния).

Байндл (№171 WTA) получила пятый номер посева на турнире ITF W75 в Праге (Чехия), ее соперницей в первом раунде основы будет «нейтральная» теннисистка Марина Мельникова. Встреча начнется первым запуском, начало в 10:00 по Киеву.

Отметим, что до Ролан Гаррос Катерина еще планирует сыграть на турнире ITF W75 в Загребе.