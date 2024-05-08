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ATP
08 мая 2024, 07:20 | Обновлено 08 мая 2024, 07:28
481
0

Чемпион US Open 2020 завершит карьеру после этого сезона

Доминик Тим не может решить проблему с травмой запястья

08 мая 2024, 07:20 | Обновлено 08 мая 2024, 07:28
481
0
Чемпион US Open 2020 завершит карьеру после этого сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Доминик Тим

Известный австрийский теннисист Доминик Тим намерен завершить карьеру после этого сезона.

По информации австрийской прессы, Чемпион US Open 2020 уже начал готовить к этому своих спонсоров.

Тим не может решить проблему с травмой запястья и два года не выступает на своем привычном уровне. Последним турниром Доминика станут соревнований ATP 500 Вене, который состоится во второй половине октября.

За свою карьеру Тим выиграл 17 титулов ATP в одиночном разряде, играл в финалах Australian Open и Ролан Гаррос, а также был третьей ракеткой мира

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Доминик Тим завершение карьеры
Владимир Клепач Источник: Salzburger Nachrichten
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