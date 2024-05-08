Чемпион US Open 2020 завершит карьеру после этого сезона
Доминик Тим не может решить проблему с травмой запястья
Известный австрийский теннисист Доминик Тим намерен завершить карьеру после этого сезона.
По информации австрийской прессы, Чемпион US Open 2020 уже начал готовить к этому своих спонсоров.
Тим не может решить проблему с травмой запястья и два года не выступает на своем привычном уровне. Последним турниром Доминика станут соревнований ATP 500 Вене, который состоится во второй половине октября.
За свою карьеру Тим выиграл 17 титулов ATP в одиночном разряде, играл в финалах Australian Open и Ролан Гаррос, а также был третьей ракеткой мира
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинская сборная пробилась в Дивизион 1A
Вторая серия клубной футбольной классики