Месси и Аргентине нужна только победа. Составы на матч с Мексикой

В матче 2-го тура чемпионата мира Аргентина сыграет против Мексики. Аргентинцам нужно побеждать, так как в первом туре команда уступила Саудовской Аравии.

Мексика в стартовой встрече сыграла вничью с Польшей.

Аргентина: Мартинес, Монтель, Отаменди, Мартинес, Акунья, Де Поль, Родригес, Макалистер, Месси, Ди Мария, Лаутаро

Мексика: Очоа, Альварес, Монтес, Араухо, Морено, Галлардо, Гуардадо, Эррера, Чавес, Вега, Лосано

Игра стартует в 21:00. Sport.ua проведет текстовую трансляцию встречи.

The #ARG and #MEX starting XIs are in! #FIFAWorldCup | #Qatar2022