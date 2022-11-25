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Англия
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США
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Чемпионат мира
25 ноября 2022, 22:56 | Обновлено 25 ноября 2022, 23:45
1136
4

Мирная страница истории. Англия расписала мировую с США

Союзники Украины не приблизились к выходу в плей-офф по итогам очного противостояния

25 ноября 2022, 22:56 | Обновлено 25 ноября 2022, 23:45
1136
4
Мирная страница истории. Англия расписала мировую с США
Getty Images/Global Images Ukraine

​Чемпионат мира является редкой возможностью для национальных сборных встречаться с соперниками, которые при обычных условиях в большинстве своем являются недостижимыми для проведения матчей любого уровня. А если еще этим противостояниям предшествует большой исторический контекст, то зрители чувствуют себя фактически обреченными на то, чтобы хоть на два часа погрузиться в наиболее ожесточенные противостояния.

События прошлых лет навеки связали между собой Англию и Соединенные Штаты Америки, так что, когда они оказались в одной группе на мундиале-2022 в Катаре, стало понятно, что хотя бы один матч в квартете B будет точно привлекать наше внимание. А когда к этим командам жребий еще и подкинул Уэльс и Иран, ситуация действительно стала даже немного горячей. Тем более что именно в день отчетной игры «принцы Персии» одолели «красных драконов», что также гарантировало нам феерические поединки в последнем туре. Однако сейчас все внимание фокусировалось на событиях на поле стадиона «Аль-Байт» в Эль-Хауре.

Getty Images/Global Images Ukraine

Команды по итогам первого тайма сыграли вничью со счётом 0:0. Когда подобное приходится слышать на этом чемпионате мира, то и хорошо, что болельщики при каких-то обстоятельствах могли иначе проводить это время, кроме как за просмотром футбольного матча. Однако первый тайм между Англией и США все же стоил того, чтобы его не пропустить. Во-первых, команды всем видом показывали, что они действительно имеют спортивную злость друг к другу. Во-вторых, андердог противостояния слегка повозил фаворита.

Хотя все начиналось с молниеносной атаки с участием Беллингема и Саки, после чего с правого фланга штрафной последовал прострел в центр на Кейна, который умудрился с выгодной позиции попасть в защитника перед собой. Подобное направление атак англичане использовали неоднократно, но и сами не имели успеха, да и соперники довольно быстро привыкли к подобному развитию событий. Так же, как и к постоянным подачам с угловой в направлении Магуаера. Хотя это еще стоило подсчитать, кто больше попадал в голову защитнику: они или соперники.

Getty Images/Global Images Ukraine

Американцы отсидели первую половину стартового тайма на собственной половине, и слишком неожиданно оказались после этого с моментами у чужих ворот. Неплохой шанс был у Маккенни на 26 минуте, когда его потеряли в центре штрафной во время прострела с правого фланга, а также у Пулишича, который от левого угла штрафного мощным выстрелом попал в перекладину у ближней девятки.

Не стоило лишний раз говорить, что Англия не имела моментов подобного калибра до перерыва, и разве что выстрел из среднего расстояния под левую стойку, который удалось парировать Тернеру, от Маунта стоил нашего внимания. После перерыва игра не претерпела существенных изменений в плане статистики – европейцы на мяче, контролируют ход встречи, а соперники пытаются отбиваться при построении 4-4-2 сразу от центральной линии.

Getty Images/Global Images Ukraine

Если называть вещи своими именами, то вторая половина игры была странной. Команда Саутгейта словно не пыталась сохранить свое реноме результативной сборной, а США вроде бы все и без того устраивало в плане результатов. Подачи со стандартов в чужие владения американцы так же стабильно отгружали на головы соперникам, и при этом не имели простора для проведения быстрых атак. Грегг Бергальтер в конце концов постепенно заменил ведущих исполнителей, а вышедшие на замену просто удержали ничью. Наверное, в этом был смысл.

В третьем туре Англия будет играть против Уэльса, а США сойдется с Ираном в сверхпринципиальном матче.

Чемпионат мира. Групповой этап. Группа B. 2-й тур.

Англия – США - 0:0

Англия: Пикфорд – Шоу, Магвайр, Стоунз, Триппьер – Маунт, Райс, Беллингем (Гендерсон, 69) – Стерлинг (Грилиш, 68), Кейн, Сака (Рашфорд, 78).

США: Тернер – Робинсон, Рим, Циммерман, Дест (Ш. Мур, 77) – Муса, Адамс, Маккенни (Ааронсон, 76) – Пулишич, Райт (Рейна, 82), Веа (Саргент, 83).

Арбитр: Хесус Валенсуэла (Венесуэла).

Стадион: «Аль-Байт» (Эль-Хаур, Катар).

Удары (в створ): 8 (3) – 10 (1)
Угловые: 3 – 7
Оффсайды: 1 – 0.

АНГЛИЯ - США. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 4
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Brian
Очень странный матч. Могу ошибаться, но создалось впечатление что команды разыграли красивую ничью. В следующих матчах мы увидим совершенно другую Англию и США.
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+3
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Gargantua
много нулевок
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+1
Play Games
Ця Англія не обіграла америку?😃😂 США міцний середняк.але щоб Англія не обіграла америку.як завжди на контору матч.ГРАЄТЕ ВИ А ВИГРАЄ ПАРІ МАТЧ - ВАС!!!)
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0
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