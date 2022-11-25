В пятницу, 25 ноября, состоится поединок группы В чемпионата мира, в котором встретятся сборные Англии и США. Матч пройдет в городе Эль-Хаур на стадионе «Эль-Байт», стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

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Англичане стартовали на мундиале с фееричной победы над Ираном, обыграв соперников со счетом 6:2. Сборная США в первом своем поединке сыграла вничью с Уэльсом – 1:1. Предыдущая официальная встреча соперников состоялась на ЧМ-2010. Тогда сборные Англии и США оказались в одной группе, сыграв вничью (1:1).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Англия – США, за которой можно следить в украинской версии сайта.