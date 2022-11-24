В пятницу, 25 ноября, в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт» состоится матч второго тура группового раунда чемпионата мира 2022, в котором сыграют национальные сборные Англии и США. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по Киеву.

Англия

Сборная Англии в первом туре катком переехала команду Ирана. Парни Гарета Саутгейта показали, как нужно реализовывать моменты в матче против андердога, одержав впечатляющую победу со счетом 6:2. Судьба матча была решена еще в первом тайме, в котором англичане владели мячом 82% игрового времени, полностью лишив кислорода соперников из страны летающих мопедов. Во второй половине встречи Three Lions дали себе возможность сыграть не в полную силу, но и этот отрезок им удалось выиграть.

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Учитывая ничью в матче первого тура США – Уэльс, победа англичан во втором туре позволит им досрочно квалифицироваться в плей-офф. И все же прагматичность команды Саутгейта в любом случае не позволит Англии сыграть в полноги в последней встрече с Уэльсом, на родине банально не поймут. Это, конечно, не Шотландия, но все равно соперник принципиальный.

США

Сборная США в первом туре в битве с принципиальным соперником набрала очко, что стало не таким и плохим результатом, невзирая на то, что парни Грегга Берголтера лидировали половину матча.

Календарь у американцев, возможно, даже чуть лучше, чем у Уэльса. Ведь в случае равного количества набранных очков, возможность набить разницу голов в последнем туре в матче с Ираном будет иметь как раз команда из Северной Америки. Поэтому во встрече с Англией важно как минимум не получить полную кошелку. Любой результат кроме поражения будет серьезной заявкой на второе место в группе.

Кстати, США впервые за многие годы не входит в топ-2 своей части мира. В последние годы Канада превращается в грозную силу своего региона, что мы и увидели в матче с Бельгией. Возможно, именно в Катаре американцы докажут, что это не так.

Ориентировочные составы

Англия: Пикфорд – Триппьер, Стоунз, Магуайр, Шоу, Беллингем, Райс, Маунт, Сака, Кейн, Стерлинг.

США: Тернер – Дест, Циммерман, Рием, Робинсон, Муса, Адамс, Маккенни, Веа, Пулишич, Сарджент.

25 ноября, пятница