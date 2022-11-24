Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Англия – США. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира
Чемпионат мира
Англия
25.11.2022 21:00 - : -
США
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
24 ноября 2022, 19:15 |
159
0

Англия – США. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира

Хорошая возможность для англичан досрочно выйти из группы

24 ноября 2022, 19:15 |
159
0
Англия – США. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 25 ноября, в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт» состоится матч второго тура группового раунда чемпионата мира 2022, в котором сыграют национальные сборные Англии и США. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по Киеву.

Англия

Сборная Англии в первом туре катком переехала команду Ирана. Парни Гарета Саутгейта показали, как нужно реализовывать моменты в матче против андердога, одержав впечатляющую победу со счетом 6:2. Судьба матча была решена еще в первом тайме, в котором англичане владели мячом 82% игрового времени, полностью лишив кислорода соперников из страны летающих мопедов. Во второй половине встречи Three Lions дали себе возможность сыграть не в полную силу, но и этот отрезок им удалось выиграть.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Учитывая ничью в матче первого тура США – Уэльс, победа англичан во втором туре позволит им досрочно квалифицироваться в плей-офф. И все же прагматичность команды Саутгейта в любом случае не позволит Англии сыграть в полноги в последней встрече с Уэльсом, на родине банально не поймут. Это, конечно, не Шотландия, но все равно соперник принципиальный.

США

Сборная США в первом туре в битве с принципиальным соперником набрала очко, что стало не таким и плохим результатом, невзирая на то, что парни Грегга Берголтера лидировали половину матча.

Календарь у американцев, возможно, даже чуть лучше, чем у Уэльса. Ведь в случае равного количества набранных очков, возможность набить разницу голов в последнем туре в матче с Ираном будет иметь как раз команда из Северной Америки. Поэтому во встрече с Англией важно как минимум не получить полную кошелку. Любой результат кроме поражения будет серьезной заявкой на второе место в группе.

Кстати, США впервые за многие годы не входит в топ-2 своей части мира. В последние годы Канада превращается в грозную силу своего региона, что мы и увидели в матче с Бельгией. Возможно, именно в Катаре американцы докажут, что это не так.

Ориентировочные составы

Англия: Пикфорд – Триппьер, Стоунз, Магуайр, Шоу, Беллингем, Райс, Маунт, Сака, Кейн, Стерлинг.

США: Тернер – Дест, Циммерман, Рием, Робинсон, Муса, Адамс, Маккенни, Веа, Пулишич, Сарджент.

25 ноября, пятница

Англия – США
Эль-Хаур. Стадион «Эль-Байт». 21:00
ТВ-трансляция на видеосервисе MEGOGO
Прогноз Sport.ua — 2:1
Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet
Сделать ставку Зробити ставку
FanSport
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Бразилия – Сербия. Текстовая трансляция матча
Тренер Южной Кореи БЕНТУ: «Мы будем играть агрессивно»
Тренер Уругвая АЛОНСО: «Мы хотели победить»
прогнозы ЧМ-2022 по футболу сборная Англии по футболу сборная США по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Парня выгнали из школы за легендарную прическу Роналдо
Футбол | 24 ноября 2022, 17:12 6
ФОТО. Парня выгнали из школы за легендарную прическу Роналдо
ФОТО. Парня выгнали из школы за легендарную прическу Роналдо

Неуважение к истории футбола

ВИДЕО. Спорный пенальти. Роналду открыл счет в матче с Ганой
Футбол | 24 ноября 2022, 19:26 0
ВИДЕО. Спорный пенальти. Роналду открыл счет в матче с Ганой
ВИДЕО. Спорный пенальти. Роналду открыл счет в матче с Ганой

Португалия отличилась благодаря точному удару Криштиану с 11-метровой отметки

Турнирная таблица УПЛ. Между Днепром-1 и Шахтером пять очков
Футбол | 24.11.2022, 04:35
Турнирная таблица УПЛ. Между Днепром-1 и Шахтером пять очков
Турнирная таблица УПЛ. Между Днепром-1 и Шахтером пять очков
Фиаско Германии и семь голов Испании на ЧМ, Шахтер победил Ворсклу в УПЛ
Футбол | 24.11.2022, 05:40
Фиаско Германии и семь голов Испании на ЧМ, Шахтер победил Ворсклу в УПЛ
Фиаско Германии и семь голов Испании на ЧМ, Шахтер победил Ворсклу в УПЛ
Дэвис лишил Канаду исторического гола. Бельгия взяла максимум из минимума
Футбол | 23.11.2022, 22:57
Дэвис лишил Канаду исторического гола. Бельгия взяла максимум из минимума
Дэвис лишил Канаду исторического гола. Бельгия взяла максимум из минимума
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед разорвал контракт с Роналду
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед разорвал контракт с Роналду
22.11.2022, 19:40 20
Футбол
Фиаско Аргентины, Роналду покинул МЮ, Реброву дают сборную на 7 лет
Фиаско Аргентины, Роналду покинул МЮ, Реброву дают сборную на 7 лет
23.11.2022, 06:50
Футбол
Пресс-служба Ворсклы: «Теперь понятно, зачем Шахтеру ВАР»
Пресс-служба Ворсклы: «Теперь понятно, зачем Шахтеру ВАР»
23.11.2022, 18:35 9
Футбол
Новая атака террористов. Прилеты, отключение света в Киеве и других городах
Новая атака террористов. Прилеты, отключение света в Киеве и других городах
23.11.2022, 15:20 1
Война
лукашенко пригрозил полным уничтожением Украины
лукашенко пригрозил полным уничтожением Украины
24.11.2022, 12:55 13
Война
Фьюри рассказал, с кем подерется, если Усик откажется от боя за абсолюта
Фьюри рассказал, с кем подерется, если Усик откажется от боя за абсолюта
23.11.2022, 10:35 4
Бокс
Чисора рассказал, чем закончится его третий бой с Фьюри
Чисора рассказал, чем закончится его третий бой с Фьюри
22.11.2022, 17:42
Бокс
В Ньюкасле определились с позицией в отношении Роналду
В Ньюкасле определились с позицией в отношении Роналду
23.11.2022, 09:03 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности