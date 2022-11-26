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26 ноября 2022, 04:27 | Обновлено 26 ноября 2022, 04:38
197
0

САУТГЕЙТ: «Нас освистали? Я не уверен, что это было направлено против нас»

Наставник сборной Англии прокомментировал ничью с США на чемпионате мира

26 ноября 2022, 04:27 | Обновлено 26 ноября 2022, 04:38
197
0
САУТГЕЙТ: «Нас освистали? Я не уверен, что это было направлено против нас»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарет Саутгейт

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал ничью с США (0:0) в матче 2-го тура ЧМ-2022:

«Нас освистали? Я не уверен, что это было направлено против нас. Лично я очень доволен, что у наших игроков был настрой. Это реально сложный соперник. Трудно повторить тот же уровень, что был в предыдущей игре.

Я думаю, что мы очень хорошо контролировали игру. Два наших центральных защитника были просто великолепны в работе с мячом. Да, нам не хватило скорости и качества в последней трети поля. Но мы должны были проявить себя без мяча. Чтобы быть успешной командой на турнире, нужно показать много вариантов игры.

Я уверен, что будет много шума, но не многие команды набирают 9 очков в группе. Игроки были очень расстроены, разочарованы, но я сказал им, что в ближайшие несколько дней все будет не так».

В решающем туре 29 ноября Англия (4 очка) сыграет против Уэльса (1 очко), а США (2 балла) встретится с Ираном (3 пункта).

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Источник BBC
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