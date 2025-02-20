Без Довбика. Рома с невероятным Дибалой одолела Порту
Дубль аргентинского нападающего вывел римский клуб в 1/8 финала Лиги Европы
В четверг, 20 февраля, проходил ответный матч 1/16 финал Лиги Европы между «Ромой» и «Порту».
Встречу принимал Стадио Олимпико в Риме. Стартовый свисток прозвучал в 19:45 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua
Первая встреча завершилась ничьей со счетом 1:1.
Первый тайм довольно успешным для хозяев поля: несмотря на то, что они пропустили первой после ошибки у своих ворот, которая завершилась шикарным ударом через себя от Саму Омородиона, первая 45-минутка все же завершилась их победой. На счету Пауло Дибалы дубль, а «волки» уверенно контролировали игру и хорошо играли в позиционных атаках. Команды ушли на перерыв при счете 2:1.
Вторая половина матчем должна была стать финальной попыткой португальской команды на камбэк, но ее не случилось. Вместо этого опорный полузащитник «драконов» Стивен Эуштакиу получил красную карточку на 51-й минуте. Все тот же Саму Омородион мог сравнять счет, но после его удара мяч попал в штангу. На 84-й минуте «Рома» увеличила свое преимущество в счете благодаря голу Никола Пизилли. Шомуродов также успел отличиться взятием ворот, которое отменили из-за офсайда. Вышедший на замену у итальянской команды Девин Ренш забил в свои ворота на 6 добавленной ко второму тайму минуте. Финальный счет – 3:2 в пользу «Ромы».
Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик пропустил матч из-за травмы.
«Рома» вышла в 1/8 финала Лиги Европы с общим счетом 4:3, где встретится либо с «Атлетик Бильбао», либо с «Лацио».
Лига Европы. 1/16 финала
Рома – Порту – 3:2
Голы: Дибала, 35, 39, Пизилли, 84 – Омородион, 25, Ренш, 90+6
Удаление: Эуштакиу, 51
Рома: Свилар, Ндика, Манчини, Челик, Анхелиньо, Паредес, Коне, Эль-Шаарави (Ренш, 87), Пеллегрини (Пизилли, 78), Дибала (Бальданци, 87), Шомуродов (Суле, 78)
Порту: Диогу Кошта, Отавио (Мора, 65), Перес, Джало, Моура (Намасо, 82), Эуштакиу, Варела (Перес, 82), Марио, Пепе (Боргес, 53), Агехова, Виеира (Гомес, 82)
Фото матча:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Пеп считает «сливочных» главными фаворитами турнира
Турки против возвращения 15-раундовых поединков
Дибала конечно класный игрок. Шомуродов это чмо, ни побороться ни забить.
Рома го"но. Где хваленые итальянские защи? чуть не продули команде в меньшенстве.
Надеюсь что Артем перейдет в другую команду.
ОТ СУДАКОВА ЖОРЫ - ПО САМЫЕ ГЛАНДЫ❗
НИКОГО НЕТ СИЛЬНЕЙ - НАШЕЙ КРОТОБАНДЫ❗
В СТРАХЕ ДРОЖАТ ВСЕ ТОПЫ И ГРАНДЫ❗