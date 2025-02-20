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Лига Европы
20 февраля 2025, 21:40 | Обновлено 20 февраля 2025, 21:45
611
8

Без Довбика. Рома с невероятным Дибалой одолела Порту

Дубль аргентинского нападающего вывел римский клуб в 1/8 финала Лиги Европы

20 февраля 2025, 21:40 | Обновлено 20 февраля 2025, 21:45
611
8
Без Довбика. Рома с невероятным Дибалой одолела Порту
Getty Images/Global Images Ukraine. Рома

В четверг, 20 февраля, проходил ответный матч 1/16 финал Лиги Европы между «Ромой» и «Порту».

Встречу принимал Стадио Олимпико в Риме. Стартовый свисток прозвучал в 19:45 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

Первая встреча завершилась ничьей со счетом 1:1.

Первый тайм довольно успешным для хозяев поля: несмотря на то, что они пропустили первой после ошибки у своих ворот, которая завершилась шикарным ударом через себя от Саму Омородиона, первая 45-минутка все же завершилась их победой. На счету Пауло Дибалы дубль, а «волки» уверенно контролировали игру и хорошо играли в позиционных атаках. Команды ушли на перерыв при счете 2:1.

Вторая половина матчем должна была стать финальной попыткой португальской команды на камбэк, но ее не случилось. Вместо этого опорный полузащитник «драконов» Стивен Эуштакиу получил красную карточку на 51-й минуте. Все тот же Саму Омородион мог сравнять счет, но после его удара мяч попал в штангу. На 84-й минуте «Рома» увеличила свое преимущество в счете благодаря голу Никола Пизилли. Шомуродов также успел отличиться взятием ворот, которое отменили из-за офсайда. Вышедший на замену у итальянской команды Девин Ренш забил в свои ворота на 6 добавленной ко второму тайму минуте. Финальный счет – 3:2 в пользу «Ромы».

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик пропустил матч из-за травмы.

«Рома» вышла в 1/8 финала Лиги Европы с общим счетом 4:3, где встретится либо с «Атлетик Бильбао», либо с «Лацио».

Лига Европы. 1/16 финала

Рома – Порту – 3:2

Голы: Дибала, 35, 39, Пизилли, 84 – Омородион, 25, Ренш, 90+6

Удаление: Эуштакиу, 51

Рома: Свилар, Ндика, Манчини, Челик, Анхелиньо, Паредес, Коне, Эль-Шаарави (Ренш, 87), Пеллегрини (Пизилли, 78), Дибала (Бальданци, 87), Шомуродов (Суле, 78)

Порту: Диогу Кошта, Отавио (Мора, 65), Перес, Джало, Моура (Намасо, 82), Эуштакиу, Варела (Перес, 82), Марио, Пепе (Боргес, 53), Агехова, Виеира (Гомес, 82)

Фото матча:

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Рома Рим Лига Европы Порту Рома - Порту Пауло Дибала Артем Довбик Стивен Эуштакиу Эльдор Шомуродов Никколо Пизилли
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Комментарии 8
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Victor673256ua
Ромі потрібно якось рятувати сезон і Ліга Європи відмінна можливість для цього
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+1
Saar
Красава Рома! Вітаю!
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+1
Gargantua81
Дибала большой талант, но не реализовал себя. Мало требовательности к себе, любит полениться. Но когда мотивирован, то просто Маэстро.
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0
Первый Среди Равных
Рома без Довбыка охеренно сыграла, что как бы намекает.
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0
antt
А була тут інформація що мали чи мають його продавати. І що будуть робити в таких матчах як сьогодні
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0
TolsTIyELF
Или клуб или чемпионат не подходит Довбику. Ему бы в Милан или Испанию к техничным торреадорам с пасом.
Дибала конечно класный игрок. Шомуродов это чмо, ни побороться ни забить.
Рома го"но. Где хваленые итальянские защи? чуть не продули команде в меньшенстве.
Надеюсь что Артем перейдет в другую команду. 
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0
Harun Bakircioğlu
Повезло Роме, что Дибала смог сыграть. Как жаль, что такие мастера стареют, уже 31. А так Порту свои два забило при полной доминации Ромы и могло пройти дальше.
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0
FC_Shakhtar1936
ПОЛУЧАТ СКОРО ВСЕ ТОПЫ И ГРАНДЫ❗
ОТ СУДАКОВА ЖОРЫ - ПО САМЫЕ ГЛАНДЫ❗
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-2
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