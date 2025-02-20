Без Довбика. Рома с невероятным Дибалой одолела Порту

В четверг, 20 февраля, проходил ответный матч 1/16 финал Лиги Европы между «Ромой» и «Порту».

Встречу принимал Стадио Олимпико в Риме. Стартовый свисток прозвучал в 19:45 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

Первая встреча завершилась ничьей со счетом 1:1.

Первый тайм довольно успешным для хозяев поля: несмотря на то, что они пропустили первой после ошибки у своих ворот, которая завершилась шикарным ударом через себя от Саму Омородиона, первая 45-минутка все же завершилась их победой. На счету Пауло Дибалы дубль, а «волки» уверенно контролировали игру и хорошо играли в позиционных атаках. Команды ушли на перерыв при счете 2:1.

Вторая половина матчем должна была стать финальной попыткой португальской команды на камбэк, но ее не случилось. Вместо этого опорный полузащитник «драконов» Стивен Эуштакиу получил красную карточку на 51-й минуте. Все тот же Саму Омородион мог сравнять счет, но после его удара мяч попал в штангу. На 84-й минуте «Рома» увеличила свое преимущество в счете благодаря голу Никола Пизилли. Шомуродов также успел отличиться взятием ворот, которое отменили из-за офсайда. Вышедший на замену у итальянской команды Девин Ренш забил в свои ворота на 6 добавленной ко второму тайму минуте. Финальный счет – 3:2 в пользу «Ромы».

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик пропустил матч из-за травмы.

«Рома» вышла в 1/8 финала Лиги Европы с общим счетом 4:3, где встретится либо с «Атлетик Бильбао», либо с «Лацио».

Лига Европы. 1/16 финала

Рома – Порту – 3:2

Голы: Дибала, 35, 39, Пизилли, 84 – Омородион, 25, Ренш, 90+6

Удаление: Эуштакиу, 51

Рома: Свилар, Ндика, Манчини, Челик, Анхелиньо, Паредес, Коне, Эль-Шаарави (Ренш, 87), Пеллегрини (Пизилли, 78), Дибала (Бальданци, 87), Шомуродов (Суле, 78)

Порту: Диогу Кошта, Отавио (Мора, 65), Перес, Джало, Моура (Намасо, 82), Эуштакиу, Варела (Перес, 82), Марио, Пепе (Боргес, 53), Агехова, Виеира (Гомес, 82)

Фото матча: