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Украина. Премьер лига
21 января 2025, 13:40 |
625
0

Форвард украинского клуба провел дебютный матч за национальную сборную

Джованни Боливар вышел в стартовом составе Венесуэлы

21 января 2025, 13:40 |
625
0
Форвард украинского клуба провел дебютный матч за национальную сборную
ФК Колос. Джованни Боливар

18 января состоялся товарищеский матч, в котором встретились сборные США и Венесуэлы – американская сборная одержала победу со счетом 3:1.

В этом поединке форвард «Колоса» Джованни Боливар дебютировал за Венесуэлу – игрок вышел в стартовом составе и провел на поле первый тайм.

Официальный сайт украинского клуба сообщил, что «Колос» отправился на учебно-тренировочные сборы в Турцию, поэтому Боливар пропустит начало подготовки и присоединится к команде позже.

В этом сезоне Джованни провел за «Колос» 12 матчей в чемпионате, забил два гола и отдал три результативные передачи. Контракт футболиста принадлежит испанскому «Альбасете», а в Украине он выступает на правах аренды до 30 июня текущего года.

Ранее сообщалось, что Боливар получил вызов в сборную Венесуэлы.

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Микола Титюк Источник: ФК Колос Ковалевка
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