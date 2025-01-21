Форвард украинского клуба провел дебютный матч за национальную сборную
Джованни Боливар вышел в стартовом составе Венесуэлы
18 января состоялся товарищеский матч, в котором встретились сборные США и Венесуэлы – американская сборная одержала победу со счетом 3:1.
В этом поединке форвард «Колоса» Джованни Боливар дебютировал за Венесуэлу – игрок вышел в стартовом составе и провел на поле первый тайм.
Официальный сайт украинского клуба сообщил, что «Колос» отправился на учебно-тренировочные сборы в Турцию, поэтому Боливар пропустит начало подготовки и присоединится к команде позже.
В этом сезоне Джованни провел за «Колос» 12 матчей в чемпионате, забил два гола и отдал три результативные передачи. Контракт футболиста принадлежит испанскому «Альбасете», а в Украине он выступает на правах аренды до 30 июня текущего года.
Ранее сообщалось, что Боливар получил вызов в сборную Венесуэлы.
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