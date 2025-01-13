Дебютный вызов в сборную. Легионер Колоса пропустит начало сборов

Футболист «Колоса» Джованни Боливар пропустит начало тренировочных сборов – игрок получил дебютный вызов в сборную Венесуэлы. Об этом сообщили на официальном сайте команды из Ковалевки:

«Джованни вызван в национальную сборную Венесуэлы, которая в рамках подготовки к квалификационным матчам ЧМ-2026 проведет товарищескую игру против команды США. Контрольный поединок состоится в субботу, 18 января, в американском городе Форт-Лодердейл. Желаем Боливару удачи!».

Боливар выступает в «Колосе» на правах аренды – контракт игрока принадлежит испанскому клубу «Альбасете». Джованни провел 12 матчей в чемпионате Украины, забил два гола и отдал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что лидер «Колоса» продлил контракт с клубом.