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Украина. Премьер лига
13 января 2025, 13:02 | Обновлено 13 января 2025, 13:06
358
0

Один из лидеров Колоса продлил контракт с клубом

Андрей Цуриков рассказал о сезоне и будущих целях

13 января 2025, 13:02 | Обновлено 13 января 2025, 13:06
358
0
Один из лидеров Колоса продлил контракт с клубом
ФК Колос. Андрей Цуриков

По версии болельщиков «Колоса» лучшим игроком ковалевцев в 2024 году был опытный универсал Андрей Цуриков.

В беседе с корреспондентом Sport.ua он рассказал, стало ли неожиданным для него это признание фанов, и чего ожидает от выступления команды во второй части сезона.

– Вчера на первой тренировке после отпуска мне был вручен специальный приз болельщиков. Стало ли это их признание сюрпризом? Точно знаю, что было приятной новостью, действительно, прошлый год могу записать себе в актив.

– Ты сначала выступал под руководством Ярослава Вишняка, затем – Александра Поздеева. В стилистике игры произошли какие-то изменения?

– «Колос» с приходом Поздеева начал действовать более комбинационно, разнообразнее. Это облегчило нам поиск кратчайших путей к воротам соперника. Мне такой стиль больше нравится.

– Бросалось в глаза, что ты начал выполнять значительно больший объем работы.

– Это как раз и результат тех наигранных комбинаций, когда надо успевать не только прикрывать свой левый фланг защиты, но и активно подключаться к наступлению.

– Прошлой осенью «Колос» имел хорошие оценки от прессы, несмотря на не совсем удачное выступление. Чего не хватало?

– Реализации. Ведь мы создавали немало голевых моментов, однако не хватало точной последней передачи, точного завершающего удара. На зимнем тренировочном сборе в Турции следует сосредоточиться на исправлении прицела.

– Тогда напоследок, чтобы ты пожелал «Колосу» во второй части сезона?

– Ковалевцы уже могут набирать очки в поединках с клубами из лидирующей группы. Теперь следует не терять свои очки в матчах с оппонентами, которые позади нас в турнирной таблице. Если это «Колосу» удастся, то резко поднимется в табели о рангах. Я в это верю, поэтому и на днях пролонгировал контракт с ковалевцами еще на год.

Ранее албанский новичок провел первую тренировку в составе «Колоса».

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Андрей Цуриков Колос Ковалевка Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд продление контракта
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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