Один из лидеров Колоса продлил контракт с клубом
Андрей Цуриков рассказал о сезоне и будущих целях
По версии болельщиков «Колоса» лучшим игроком ковалевцев в 2024 году был опытный универсал Андрей Цуриков.
В беседе с корреспондентом Sport.ua он рассказал, стало ли неожиданным для него это признание фанов, и чего ожидает от выступления команды во второй части сезона.
– Вчера на первой тренировке после отпуска мне был вручен специальный приз болельщиков. Стало ли это их признание сюрпризом? Точно знаю, что было приятной новостью, действительно, прошлый год могу записать себе в актив.
– Ты сначала выступал под руководством Ярослава Вишняка, затем – Александра Поздеева. В стилистике игры произошли какие-то изменения?
– «Колос» с приходом Поздеева начал действовать более комбинационно, разнообразнее. Это облегчило нам поиск кратчайших путей к воротам соперника. Мне такой стиль больше нравится.
– Бросалось в глаза, что ты начал выполнять значительно больший объем работы.
– Это как раз и результат тех наигранных комбинаций, когда надо успевать не только прикрывать свой левый фланг защиты, но и активно подключаться к наступлению.
– Прошлой осенью «Колос» имел хорошие оценки от прессы, несмотря на не совсем удачное выступление. Чего не хватало?
– Реализации. Ведь мы создавали немало голевых моментов, однако не хватало точной последней передачи, точного завершающего удара. На зимнем тренировочном сборе в Турции следует сосредоточиться на исправлении прицела.
– Тогда напоследок, чтобы ты пожелал «Колосу» во второй части сезона?
– Ковалевцы уже могут набирать очки в поединках с клубами из лидирующей группы. Теперь следует не терять свои очки в матчах с оппонентами, которые позади нас в турнирной таблице. Если это «Колосу» удастся, то резко поднимется в табели о рангах. Я в это верю, поэтому и на днях пролонгировал контракт с ковалевцами еще на год.
Ранее албанский новичок провел первую тренировку в составе «Колоса».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Григорий Козловский отдал предпочтение заявке харьковского клуба
Мадридская команда вновь разгромно уступила принципиальному сопернику и проиграла трофей