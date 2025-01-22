Девушку топ-футболиста буллили из-за её внешности. Удалила все фото с IG
История Лорен Фраер и Деклана Райса выделяется на общем фоне...
Девушка футболиста «Арсенала» и сборной Англии Деклана Райса прошла через жесткий буллинг со стороны футбольных фанатов.
Лорен Фраер встречается со звездным английским игроком с 2015 года, Деклан называет её любовью всей его жизни, и они воспитывают сына – Джуда.
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Но из-за того, что девушка – не модельной внешности, ей пришлось столкнуться с огромным количеством хейта на её странице в Instagram.
Последней каплей стал комментарий: «Райс мог найти что-то нормальное с его возможностями», после этого Лорен удалила все фотографии.
Информации про Лорен Фраер практически нет – английским медиа даже не удалось узнать где девушка получила высшее образование.
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