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22 января 2025, 12:25 | Обновлено 22 января 2025, 12:31
1206
1

Девушку топ-футболиста буллили из-за её внешности. Удалила все фото с IG

История Лорен Фраер и Деклана Райса выделяется на общем фоне...

22 января 2025, 12:25 | Обновлено 22 января 2025, 12:31
1206
1
Девушку топ-футболиста буллили из-за её внешности. Удалила все фото с IG
Instagram. Деклан Райс и Лорен Фраер

Девушка футболиста «Арсенала» и сборной Англии Деклана Райса прошла через жесткий буллинг со стороны футбольных фанатов.

Лорен Фраер встречается со звездным английским игроком с 2015 года, Деклан называет её любовью всей его жизни, и они воспитывают сына – Джуда.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Но из-за того, что девушка – не модельной внешности, ей пришлось столкнуться с огромным количеством хейта на её странице в Instagram.

Последней каплей стал комментарий: «Райс мог найти что-то нормальное с его возможностями», после этого Лорен удалила все фотографии.

Информации про Лорен Фраер практически нет – английским медиа даже не удалось узнать где девушка получила высшее образование.

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фото lifestyle Деклан Райс Арсенал Лондон сборная Англии по футболу
Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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ash
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