Кубок лиги. Де Дзерби выбил Арсенал c Зинченко, Ман Сити обыграл Челси
«Ливерпуль» с трудом прошел в 1/8 финала, переиграв «Дерби» в серии пенальти
Вечером 9 ноября состоялись матчи 1/16 финала Кубка английской лиги.
«Брайтон» под руководством Роберто Де Дзерби выбил из турнира лондонский «Арсенал» (3:1). Украинский защитник Александр Зинченко вышел на замену у канониров на 72-й минуте.
В центральном матче игрового дня «Манчестер Сити» дома нанес поражение «Челси» (2:0).
Выбыл из турнира еще один гранд – «Тоттенхэм» на выезде ничего не сумел сделать с атакой «Ноттингем Форест» (0:2).
«Ливерпуль» с трудом прошел в 1/8 финала, переиграв «Дерби» в серии пенальти.
Кубок английской лиги
1/16 финала, 9 ноября
Арсенал – Брайтон – 1:3
Голы: Нкетиа, 20 – Уэбек, 27 (пен), Митома, 58, Лемпти, 71
Вест Хэм – Блекберн – 2:2 (пен. 9:10)
Голы: Форнальс, 38, Антонио, 78 – Вейл, 6, Бреретон, 88.
Вулверхэмптон – Лидс – 1:0
Гол: Бубакар Траоре, 85
Ноттингем Форест – Тоттенхэм – 2:0
Голы: Лоди, 50, Лингард, 57
Ньюкасл – Кристал Пэлас – 0:0 (пен. 3:2)
Саутгемптон – Шеффилд Уэнсдей – 1:1 (пен. 6:5)
Голы: Уорд-Праус, 45+2 – Видасс, 24
Ливерпуль – Дерби – 0:0 (пен. 3:2)
Манчестер Сити – Челси – 2:0
Голы: Марез, 53, Альварес, 58
It ends in defeat in the Carabao Cup.— Arsenal (@Arsenal) November 9, 2022
🔴 1-3 🔵 (FT) pic.twitter.com/BjH6pm8ctw
FULL-TIME | GET IN! 😁👊— Manchester City (@ManCity) November 9, 2022
🔵 2-0 🦁 #ManCity pic.twitter.com/JT45D3unFn
Defeat at the Etihad.@WhaleFinApp | #CarabaoCup pic.twitter.com/Dd1sWH9B61— Chelsea FC (@ChelseaFC) November 9, 2022
Full-time. pic.twitter.com/hmq27oUVlw— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) November 9, 2022
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