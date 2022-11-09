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Кубок английской лиги
Арсенал
09.11.2022, FT 1 : 3
Брайтон
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Англия
09 ноября 2022, 23:59 | Обновлено 10 ноября 2022, 00:26
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Кубок лиги. Де Дзерби выбил Арсенал c Зинченко, Ман Сити обыграл Челси

«Ливерпуль» с трудом прошел в 1/8 финала, переиграв «Дерби» в серии пенальти

09 ноября 2022, 23:59 | Обновлено 10 ноября 2022, 00:26
121
0
Кубок лиги. Де Дзерби выбил Арсенал c Зинченко, Ман Сити обыграл Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Вечером 9 ноября состоялись матчи 1/16 финала Кубка английской лиги.

«Брайтон» под руководством Роберто Де Дзерби выбил из турнира лондонский «Арсенал» (3:1). Украинский защитник Александр Зинченко вышел на замену у канониров на 72-й минуте.

В центральном матче игрового дня «Манчестер Сити» дома нанес поражение «Челси» (2:0).

Выбыл из турнира еще один гранд – «Тоттенхэм» на выезде ничего не сумел сделать с атакой «Ноттингем Форест» (0:2).

«Ливерпуль» с трудом прошел в 1/8 финала, переиграв «Дерби» в серии пенальти.

Кубок английской лиги

1/16 финала, 9 ноября

Арсенал – Брайтон – 1:3

Голы: Нкетиа, 20 – Уэбек, 27 (пен), Митома, 58, Лемпти, 71

Вест Хэм – Блекберн – 2:2 (пен. 9:10)

Голы: Форнальс, 38, Антонио, 78 – Вейл, 6, Бреретон, 88.

Вулверхэмптон – Лидс – 1:0

Гол: Бубакар Траоре, 85

Ноттингем Форест – Тоттенхэм – 2:0

Голы: Лоди, 50, Лингард, 57

Ньюкасл – Кристал Пэлас – 0:0 (пен. 3:2)

Саутгемптон – Шеффилд Уэнсдей – 1:1 (пен. 6:5)

Голы: Уорд-Праус, 45+2 – Видасс, 24

Ливерпуль – Дерби – 0:0 (пен. 3:2)

Манчестер Сити – Челси – 2:0

Голы: Марез, 53, Альварес, 58

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Источник Sport.ua
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