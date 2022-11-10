Грэм ПОТТЕР: «Я разочарован результатом, но доволен игрой»

Главный тренер лондонского «Челси» Грэм Поттер поделился мнением о поражении подопечных от «Манчестер Сити» (0:2) в поединке 1/16 финала Кубка английской лиги.

«Многое понравилось. Мы создали несколько больших моментов и хорошо атаковали. Мы не были идеальны, но многое сделали правильно в этом матче. Приятная игра. Еще один шаг вперед в том, как мы хотим играть.

Я разочарован результатом, но доволен игрой. Мы проявили смелость, пытаясь отыграться. Ребята показали уровень и мужество. Мне понравилось многое из того, что мы сделали сегодня. Всегда беспокоюсь, когда мы не добиваемся результатов. В последних матчах наша игра была не такой, как хотелось. Но сегодня мы выглядели как хорошая команда»», – признался Поттер.

Ранее Грэм Поттер, который не так давно встал во главе «Челси», смог войти в клубную историю «пенсионеров».