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  4. Поттер повторил достижение Челси 116-летней давности
Англия
25 октября 2022, 23:23 | Обновлено 26 октября 2022, 00:58
679
0

Поттер повторил достижение Челси 116-летней давности

Тренер вошел в историю «пенсионеров»

25 октября 2022, 23:23 | Обновлено 26 октября 2022, 00:58
679
0
Поттер повторил достижение Челси 116-летней давности
Getty Images/Global Images Ukraine. Грэм Поттер

Лондонский «Челси» в матче 5-го тура Лиги чемпионов обыграл «Зальцбург» со счетом 2:1.

Этот выигрыш позволил главному тренеру «синих» Грэму Поттеру продлить до 9 игр серию без поражений с момента своего назначения. Он стал вторым специалистом в истории «Челси», которому покорилось это достижение. Первым был Уильям Льюис в сезоне-1906/1907.

Как известно, «Челси», обыграв «Зальцбург», досрочно обеспечил себе выход в плей-офф Лиги чемпионов.

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Грэм Поттер Челси
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Источник Opta
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