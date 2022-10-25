Англия25 октября 2022, 23:23 | Обновлено 26 октября 2022, 00:58
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Поттер повторил достижение Челси 116-летней давности
Тренер вошел в историю «пенсионеров»
25 октября 2022, 23:23 | Обновлено 26 октября 2022, 00:58
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Лондонский «Челси» в матче 5-го тура Лиги чемпионов обыграл «Зальцбург» со счетом 2:1.
Этот выигрыш позволил главному тренеру «синих» Грэму Поттеру продлить до 9 игр серию без поражений с момента своего назначения. Он стал вторым специалистом в истории «Челси», которому покорилось это достижение. Первым был Уильям Льюис в сезоне-1906/1907.
Как известно, «Челси», обыграв «Зальцбург», досрочно обеспечил себе выход в плей-офф Лиги чемпионов.
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