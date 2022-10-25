Поттер повторил достижение Челси 116-летней давности

Лондонский «Челси» в матче 5-го тура Лиги чемпионов обыграл «Зальцбург» со счетом 2:1.

Этот выигрыш позволил главному тренеру «синих» Грэму Поттеру продлить до 9 игр серию без поражений с момента своего назначения. Он стал вторым специалистом в истории «Челси», которому покорилось это достижение. Первым был Уильям Льюис в сезоне-1906/1907.

Как известно, «Челси», обыграв «Зальцбург», досрочно обеспечил себе выход в плей-офф Лиги чемпионов.